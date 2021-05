Nadie esperaba en 1998 que la voz hippie de los sesenta, la estrella televisiva de los setenta, la diva de Broadway y Hollywood de los ochenta se iba a reinventar en los noventa y lanzara Believe.

También era imposible prever que ese temazo dance de final de siglo se mantuviera tan fresco hasta el día de hoy. Cher lo cantó por primera vez cuando tenía 52 años, y aún sigue estando en su repertorio.

Believe es el vigésimo tercer álbum de estudio de la artista estadounidense. Las grabaciones tuvieron lugar en los estudios Dreamhouse en la capital británica, y en Soundworks, en Nueva York.

Musicalmente -esta nueva propuesta- marcó una brecha muy amplia con sus anteriores trabajos discográficos. Vocalmente, Cher muestra un mayor control, profundidad y fuerza en su voz en comparación con sus lanzamientos anteriores. Los críticos, destacaron la nueva dirección musical que había tomado la artista y su habilidad vocal.

En el 2000, él álbum -catalogado como uno de los más vendidos de la historia- recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de pop vocal, mientras que la canción del mismo nombre recibió dos nominaciones en las categorías de grabación del año y mejor grabación dance, ganando este último. Se extrajeron cuatro sencillos: el principal, “Believe”, se convirtió en la canción más exitosa en la carrera de la artista.

Muchos críticos musicales y eruditos han destacado la influencia del álbum en la música popular, especialmente al haber ayudado a la música dance y al auto-tune a popularizarse a finales del siglo XX; esta técnica de producción fue luego bautizada como «Efecto Cher». Igualmente, destacaron como la artista reinventó y refrescó su imagen para competir exitosamente con la tendencia teen pop, muy popular en aquella época y liderada por artistas jóvenes como Britney Spears y Christina Aguilera.



Letra en español de Believe (Creer)

No importa cuán duro intente

Tu continúas haciéndome a un lado

Y yo no puedo romperlo

No hay forma de hablarte

Es tan triste que te estés marchando

Toma tiempo creerlo

Pero después que todo está dicho y hecho

Tú vas a ser el solitario

¿Tú crees en la vida después del amor?

Puedo sentir algo dentro mío y decir

Que realmente no creo que seas lo suficiente fuerte

¿Qué se supone que voy a hacer?

¿Sentarme y esperarte?

Bien, no puedo hacer eso

Y no hay vuelta atrás

Necesito tiempo para mudarme

Necesito un amor para sentirme fuerte

Porque tengo tiempo para pensarlo

Y tal vez sea demasiado buena para ti

¿Tú crees en la vida después del amor?

Puedo sentir algo dentro mío y decir

Que realmente no creo que seas lo suficiente fuerte

Bien yo sé que asumiré esto

Porque sé que soy fuerte

No te necesito más

No te necesito más

No te necesito más

No, no te necesito más

¿Tú crees en la vida después del amor?

Puedo sentir algo dentro mío y decir

Que realmente no creo que seas lo suficiente fuerte

¿Tú crees en la vida después del amor?

Puedo sentir algo dentro mío y decir

Que realmente no creo que seas lo suficiente fuerte

