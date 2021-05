El Director del Hospital Zonal de Esquel, Sergio Cardozo, dialogó con Red43 sobre la situación sanitaria luego d e los nueve días de restricciones en la ciudad.

El Dr. Cardozo afirmó que: "Seguimos a full, con la terapia al 100%, no cambió en nada el panorama en el Hospital. Tenemos más casos porque cada ve se requiere mayor internación. Estamos igual o peor, pero no cesa".

Al tiempo que agregó: "Estamos peor, hubiese sido bueno que las medidas se mantenga al menos unos diez días más, pero no parece que vaya a pasar eso".

En éste sentido El titular del nosocomio explicó que las restricciones ayudan "porque la patología no covid no esta viniendo especialmente el trauma, porque no tenemos disponibilidad de camas para atender un paciente no covid".

Además aseguró que de continuar de esta forma los pacientes que ingresen tendrán que esperar en la guardia "hasta que logremos derivarlos. La población lo tiene que saber, estaos al limite, no podemos tener mas internaciones, si esto sigue así la gente va a venir y vamos a tener que enviarla a la casa".

Y destacó: "Si no cambiamos la conducta de cuidarnos esto va a suceder, y estamos a un pasito de tener que hacer eso".

"No vamos a tener pediatría para casos no Covid"

Luego de conocerse la semana pasada el caso de dos menores que estaban internados con covid, el Dr. Cardozo explicó que la internación en pediatría es un nuevo problema "porque tenemos una infraestructura que si bien remodelamos para atender casos de covid, es deficiente".

"Y tampoco vamos a tener en pediatría la atención de los casos no covid", destacó.

En esta línea, se refirió a la posibilidad de hacer una cuerdo con alguna clínica privada de la ciudad "hoy no tenemos injerencia en la decisión de la parte privada para hacer un acuerdo y tener disponibilidad de camas para un terapia intensiva afuera".

"Hay diálogo permanente con el Ministro de Salud Fabián Puratich, pero la conducta de la sociedad no cambia y tenemos cada vez más casos y no hay forma de llegar a todos", concluyó.