En bloque oficialista tiene su propuesta y los tres bloques minoritarios se unen con un proyecto que difiere en términos muy llamativos.

El enfoque de cada presentación es para tener en cuenta: Cambiemos impulsa la creación de un Padrón Municipal de Personas en Situación de Vulnerabilidad y la oposición titula esta iniciativa como Programa Municipal de Emergencia de los Servicios Públicos.

El detalle no es menor ya que desde el oficialismo esta iniciativa surge por la presión de la oposición para darle respuesta a vecinos que llevan meses solicitando y visibilizando la difícil realidad que atraviesan. Paradójicamente a la responsabilidad que le atañe por ser gobierno, el proyecto de Cambiemos reconoce en los considerandos la “precarización de las condiciones de trabajo y desocupación”.

Mientras que en ambas propuestas hay coincidencias en los vecinos que pueden ser alcanzados de aprobarse cualquiera de los dos proyectos, en el caso de la oposición su propuesta incluye también desocupados, trabajadores precarizados y madres solas sostén de familia, personas que no tiene en cuenta el oficialismo.

No son menos significativos los artículos del proyecto de Cambiemos previstos para los que incumplan el convenio que propone la Municipalidad para el pago de las deudas; según esta propuesta los posibles incumplidores recibirán duras sanciones: no podrán acceder a créditos, exención impositiva, plan de pago y/o adjudicación de tierras fiscales que otorgue el municipio. Además, se les exigirá a estas personas -de precarios ingresos o mal remunerados- una contraprestación al estado municipal, en labores tales como barrido de calle, veredas, desmalezado y limpieza de espacios públicos; de no hacerlo también quedaran fuera del notable proyecto y se le aplicaran sanciones.

La imagen que queda del proyecto de los concejales de Cambiemos cuyo principal promotor es el concejal Filipini, es que más que una ayuda, terminará siendo como dice la sabiduría popular, un collar de melones o un salvavidas de plomo, que se da a quien se verá obligado a aceptar acorralado por la necesidad.

Proyecto de Ordenanza de Cambiemos

Según la iniciativa de Cambiemos para Personas en Situación de Vulnerabilidad se creará un padrón en el cual podrán inscribirse aquellos vecinos titulares del medidor de electricidad y/o gas cuyo grupo familiar este compuesto por jubilados o pensionados que perciban un monto menor o igual a dos jubilaciones mínimas nacionales.

Además, podrán inscribirse personas en relación de dependencia -estatal o privado- que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimo, vital y móvil.

El Salario Mínimo Vital y Móvil a la fecha es de 21.600 pesos por lo que para recibir la ayuda se deberá ganar como máximo por grupo familiar la suma de 43.200 pesos, en blanco. Esta aclaración es importante ya que pese a los considerandos de la norma quien no justifique los ingresos no podrá acceder a la ayuda.

De igual forma podrán inscribirse titulares de programas sociales o aquellos que estén inscriptos en el Monotributo categorías A, B o social; empleadas domésticas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social, quienes perciban seguro de desempleo o posean certificado de discapacidad.

Es de destacar que aquellos que posean un automóvil de menos de 15 años de antigüedad, más de un medidor o inmueble a su nombre, quedan excluidos de la posibilidad de obtener el beneficio.

La ordenanza en uno de sus artículos solo establece la creación de un fondo para el pago de la deuda que tengan los vecinos inscriptos en el padrón en cuestión con la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., correspondiente al período abril del 2020 a abril del 2021, a los cuales se les otorgará la posibilidad de financiamiento de 48/60 cuotas mensuales con interés menor al 1%.

El crédito es de carácter oneroso, ya que la contraprestación no solo esta establecida por el interés que cobrará el municipio, sino también por una prestación en especie, horas de trabajo mensuales que deberá realizar quien accede al crédito o algún integrante del grupo familiar:

"Art.7: El beneficiario del préstamo se compromete a prestar por si, o por algún miembro del grupo familiar, una contraprestación a la Municipalidad, de Esquel, consistente en 8 horas mensuales de trabajos comunitarios destinados al barrido de calles, veredas y espacios públicos, desmalezado y limpieza de espacios públicos, o reparto de leña."

Nada establece respecto a las deudas de otros servicios como por ejemplo energía eléctrica o impuestos municipales o deuda anterior o posterior.

Tampoco nada contempla respecto a la responsabilidad municipal si uno de los beneficiarios de los prestamos causa un daño a terceros mientras desempeña las tareas comunitarias como por ejemplo el barrido de calles o si es atropellado por un automovilista o sufre un accidente de trabajo.

Este proyecto tampoco aclara de donde se sacarán los fondos para otorgar los préstamos.

Proyecto de Ordenanza de la Oposición

El proyecto de la oposición plantea la creación de un Programa Municipal de Emergencia de los Servicios Públicos concedidos por la Municipalidad de Esquel a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre” Ltda., y los servicios que presta Camuzzi Gas del Sur S.A.

Es decir, es más amplio porque abarca la posibilidad de cancelar las deudas de energía eléctrica y no solo el gas.

El programa tendrá como fin brindar asistencia económica mediante financiamiento, exenciones y desgravaciones a los usuarios de las prestadoras de servicios que no puedan afrontar el pago total o parcial de las facturaciones de servicios públicos y cargos adicionales que mensualmente liquidan dichas entidades.

La vigencia del programa será hasta el 31 de diciembre del año 2021 y podrá ser prorrogado a los mismos fines, por la autoridad de aplicación y refrendado por el Honorable Concejo Deliberante.

En este sentido también es diferente al proyecto de Cambiemos en tanto no incluye deudas hasta el mes de abril pasado, sino que estará vigente hasta finales del año 2021 con posibilidad de prorroga según cómo evolucione la situación social.

Contrariamente al proyecto “Filipini” el proyecto de los concejales de Chubut al Frente, Frente Vecinal, Justicialismo y Por Esquel, prevé como se financiará la iniciativa.

En cuanto al crédito la devolución será en hasta 60 cuotas mensuales, iguales, consecutivas y sin intereses y se platea otorgar un periodo de gracia de 4 meses, el cual se contará a partir del desembolso de los fondos.

Para acceder al programa el grupo familiar conviviente no debe percibir ingresos mayores a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) y ser titular del Servicio, usuario residencial y no poseer más de un inmueble.

También alcanza a jubilados y/o pensionados que perciban monto igual o menor a los haberes mínimos, a trabajadores en relación de dependencia con haberes mínimos (igual o menor a dos SMVyM), personas que cobren programas sociales. trabajadores de casas particulares, Monotributistas cuya facturación no supere el monto de dos SMVyM, personas que cobran la Prestación por Desempleo o que cobran una Pensión no Contributiva, titulares del servicio que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), desocupados, trabajadores precarizados y madres solas sostén de familia.

Este proyecto es más amplio en relación a los vecinos en situación más vulnerable.