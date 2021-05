El diputado nacional de Chubut, Santiago Igon habló sobre la reciente denuncia presentada por el ex diputado Fernando Urbano y que fue levantada por un matutino porteño con réplica en todos los medios provinciales.

El Legislador de La Cámpora sostuvo que se vacunó a la vista de todos y que fue llamado como personal esencial con enfermedades preexistentes. Desmintió categóricamente que haya sido vacunado como personal de Salud. Además, habló de una campaña sucia justo al tiempo en el que tienen que conformarse las listas de candidatos.



"Básicamente me ofrecieron vacunarme cuando comenzó el operativo como lo hicieron intendentes de todos los partidos; ministros y otros funcionarios. A ese ofrecimiento dije que no y que a pesar de mi enfermedad preexistente me anotaba como uno más que necesitaba vacunarse", sostuvo Igon, en diálogo con La Tecla Patagónica.





En este sentido agregó: " Dos meses después de anotarme aproximadamente me convocan a vacunarme en el Hospital por ser personal esencial y grupo de riesgo, ya que tengo una enfermedad preexistente. De esta forma concurrí al hospital y me vacuné a la vista de todos".



Respecto a la nota publicada en un matutino nacional y a la denuncia realizada por Fernando Urbano, el Legislador sostuvo que "la versión de la denuncia que cuenta Infobae es una operación mediática-política que fue triturada por el propio Ministro de Salud (Fabián Puratich) ayer cuando dijo que es mentira que me anoté cómo personal de Salud. La localidad de Esquel es chica y nos conocemos todos", indicó.





Y agregó: "Urbano formula una denuncia a pedido y sin pruebas de nada. Esto quedó en evidencia en una nota que dio en el día de ayer a una radio. Este es el presagio de cómo serán las campañas políticas en adelante, tanto para el 2021 como para el 2023", añadió Igon.



"Urbano recordemos que fue diputado provincial y mano derecha de Elisa Carrió en la provincia de Chubut y utiliza el mismo método de construcción que su jefa política, la denuncia injustificada y sin pruebas. Es raro que a poco tiempo de la conformación de las listas de candidatos y candidatas comience a pasar esto", indicó el Legislador.



Por último sostuvo que "con la tranquilidad del trabajo que venimos realizando y recorriendo la provincia permanentemente vamos a seguir construyendo lo que Chubut necesita. Nosotros preferimos empaparnos de primera de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, otros prefieren la mentira y la difamación.





No tenemos nada que esconder, al contrario. Es esta oposición furibunda capaz de tirar bolsas mortuorias y de sugerirle a la gente que no se vacune con veneno la que quiere con estas acciones tapar la campaña de vacunación más grande de la historia y que en la provincia de Chubut se lleva adelante con total normalidad".