La vecina de Esquel, Yoya Crescenzi, hizo hincapié en que "yo fundé este movimiento. Tengo que hacerme cargo de esta barbaridad que tomó distintas posturas".

A su vez manifestó que se acercó a dialogar con el intendente Sergio Ongarato:

Yoya fue contundente sobre los diputados que se abstuvieron, indicando que "Aguilera y Pagliaroni, no merecen el menor de los respetos. Nos condenaron. Si votarían, a lo mejor podríamos haber defendido más esta postura".

Para Yoya, algo importante sería que lleguen las autoridades para disertar y ver qué solución pueden llevar a cabo.

En ese marco, aclaró que fue fue al Concejo Deliberante, y le entregaron todas las notas que fueron realizando. "Todos los bloques están de acuerdo que NO tengamos minería", sostuvo.

"No hay nada que discutir. Están tratando el tema de la energía, la luz y el gas es imposible de pagar, no tenemos vacuna ni hospital, porque Arcioni nos rodea para ver si aflojamos la minería"

Sobre el gobernador Mariano Arcioni, dijo que "debería firmar su renuncia. Los mismos compañeros de ellos tendrían que decirle: Por favor, renunciá".

"Hay chicos jóvenes que están enloquecidos, tienen que recapacitar. Cuando se sometió a votación, la única que votó en contra fui yo, mi pueblo no es subversivo, no somos ingratos y no nos gusta romper paredes, que están pintadas con nuestra propuesta"

También explicó que para ella, no hay competencias para un partido político, pero que es muy "memoriosa".

"Recuerdo las cosas que hemos pasado. Me dicen de todo, porque cuando mostré estas notas y lo hice leer, me insultaron... No saben la verdad. Cuando pedí el plebiscito, el doctor Edgardo Gómez y Ricardo Gerosa me tiraron abajo lo que dije. Pedí que sea vinculante, y en ese momento podía ser porque no había carta orgánica"