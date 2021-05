Red43 se acercó al Cementerio local para dialogar con el encargado, Daniel Nara, sobre cómo se está trabajando en época de pandemia, no solo con el gran número de inhumaciones, sino además con las obras y mantenimiento del parque.

Al ser consultado por la prestación del servicio en el lugar, en un difícil marco de pandemia, Nara indicó que "nos hemos visto afectados por que hemos tenido una cantidad exponencial de inhumaciones, pero ello no impidio cumplir adecuadamente con todos los servicios".

En este marco, también se refirió a la ampliación horaria, debido a que los protocolos por covid, indican que cuando alguien fallece por el virus, automáticamente la cochería tiene que trasladar el cuerpo al cementerio: "habilitamos un horario de 24 horas para poder asistir a la gente de la cochería y que tenga el depósito abierto".

Al referirse a las obras, destacó que se han superado en muchos casos las obligaciones del contrato, como por ejemplo la construcción de nichos: "hemos hecho más de los que se hacían por las cuestiones del covid" y para tener un reserva necesaria, actualmente hay mas de 25 disponibles y otros en construcción.

"Siempre cumplimos con las obras. La última pendiente a la fecha era la del pavimento, que era la más costosa. Esa obra estaba comprometida para fines de este año el 2021 pero fue finalizada en septiembre del año pasado, es decir mas de un año antes. Eso se hizo por precaución ya que ante la emergencia sanitaria y económica pensamos que podrían suspenderse las obras, de igual manera se hizo con todas las que estaban para ejecutar hasta esta fecha. Al día de hoy no existe ninguna obra comprometida que no se haya hecho en tiempo y forma.

Seguidamente, hizo referencia a las cuestiones de mantenimiento, donde se viene realizando un buen trabajo: "el cementerio tiene que estar limpio y ordenado. Acá nada se quema; las hojas y los escombros se llevan en camiones".

En cuanto a los servicios, muchas veces vemos en la televisión u otros medios de comunicación, los cementerios colapsados por esta tremenda desgracia que estamos viviendo. En Esquel eso no ha pasado ni va a pasar porque hemos tomado las previsiones y recaudos necesarios. Es triste hablar de esto pero hay que decirlo para llevar tranquilidad.

"Tenemos un pedido del municipio en el que solicitaron un informe y ya fue contestado acompañando lo requerido para acreditar el cumplimiento . Nos molesto un poco que algunos concejales de Cambiemos, hagan referencia a que la empresa no había cumplido algunas cosas, la verdad es que se ha cumplido en tiempo y forma con todas y cada una de las obras y obligaciones comprometidas a esta fecha, y destaco, con un gran esfuerzo porque las circunstancias no son las normales. La última obra fue el pavimento de la playa de estacionamiento que como dije se culminó antes, el pasado mes de septiembre" Fue realizada por una empresa constructora local con una calidad como para que dure no 5 años sino 50. Cualquiera que pase por el cementerio puede verla.