Se aprobó a partir del 31 de mayo del 2021, el nuevo cuadro tarifario del servicio de remises y taxis para la ciudad de Esquel.

Para los destinos que se detallan en el artículo, se establecen las siguientes tarifas para el servicio de remis:

Escuela 107 - Nahuel Pan: 660$

Escuela 788 - Rio Percy: 660$

Localidad de Trevelin: 1180$

Aeropuerto: 1180$

La Hoya: 1180$

Por Kilómetro recorrido, 60$ , el cual se tomará como valor de referencia.

El artículo tercero, puntualiza que los viajes no comprendidos pueden ser pactados entre las partes, quedando los mismos desregulados.

Por otra parte, el artículo 4 indica que "la revisión del cuadro tarifario establecido en la ordenanza, se realizará semestralmente tomando como fecha de referencia el 31 de mayo y el día 30 de noviembre de cada año, junto a la revisión del cuadro tarifario del servicio de taxis. En el supuesto que el índice de precios al consumidor para la Patagonia, elaborado por el INDEC, supere el 10% en un trimestre, se podrá adelantar la fecha de la revisión tarifaria.

El artículo cinco especifica que en aquellos casos en el cual surgiera el monto total a abonar, diferencias menores a 10$, y fuese imposible la devolución pertinente, dicha referencia será siempre a favor del usuario de los servicios de remises de la ciudad.

La Concejal Martínez manifestó que votó en contra porque "es muy importante atender la demanda de los taxistas y remiseros en su actividad laboral. El ejecutivo municipal debería estar presente, pero no puedo acompañar el aumento de una tarifa ya que los usuarios de este servicio son aquellas personas que no tienen vehículos, los que menos tienen".

"Vamos a tratar la licitación del transporte público, y si no lo garantizamos no podemos cargar más a aquel que es usuario de los taxis y remises, por lo cual no puedo acompañar esta ordenanza", concluyó.

Por otro parte, especificaron las siguientes tarifas para el servicio de taxis:

Bajada de bandera 72$

Ficha cada 100 metros recorridos 7$

Cada minuto de espera 15$.

En el artículo 3, se establece como tarifa social, para los vecinos domiciliados en Nahuel Pan y Rio Percy, el viaje entre radio céntrico y la escuela numero 188 de Rio Percy: 540$.

Radio céntrico y la escuela 107 de Nahuel Pan 520$.

En el artículo 4, se establecen los valores a partir del 31 de mayo como tarifa nocturna:

Desde las 22 hasta las seis: Bajada de bandera 86,50$.

Ficha cada 100 metros recorridos: 8,50$.

Cada minuto de espera: 17$

Viaje entre el radio céntrico y la escuela 188 de Río Percy: 650$

Viaje entre el radio céntrico y la escuela 107 de Nahuel Pan: 620$

La revisión del cuadro tarifario se realiza semestralmente, tomando fecha de referencia el 31 de mayo y 30 de noviembre. Si supera el IPC un 10% en un trimestre, se podrá adelantar la fecha de la revisión tarifaria. En casos del cual surgiera del monto total a abonar diferencias menor a 10$, será siempre a favor del usuario de los servicios de taxis de la ciudad.