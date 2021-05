El intendente Sergio Ongarato fue muy crítico con las autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical en Esquel. Se mostró molesto por las constantes críticas a la gestión municipal que algunos miembros las expresan en redes sociales y medios de comunicación.

Relacionado esto a la renuncia de Ricardo Macayo, el intendente manifestó: "Me van a acercar nombres desde el comité para que yo elija. A esta altura, y con todo lo que han hecho las actuales autoridades del comité, con esas actitudes de manifestar sus discrepancias en las redes sociales y de los medios, siento al comité local como un partido de la oposición. Si le acepto sugerencias de funcionarios, se las voy a aceptar también al Justicialismo, al Frente Vecinal y a otros partidos"

Ongarato agregó: "La verdad que para mí son un partido más de la oposición a nivel local y a los diputados. No salen a apoyar al gobierno en muchas cosas que son programas que hemos prometidos. Nunca defienden cuando recibimos críticas de otros sectores, jamás están ahí. Después aparecen como un crítico más de la gestión municipal".

En particular sobre algunos comentarios del presidente de la UCR en Esquel, Néstor González, el intendente respondió: "Ser presidente de un comité no es ser locutor y estar relatando lo que pasa y dar una opinión como columnista. Ser presidente es otra cosa y está muy lejos de lograr eso. Tiene que ver más con las internas, elecciones del partido y la convención radical. No entiendo cómo un presidente de comité o un exsenador puedan estar diciendo las cosas que dicen de sus correligionarios. Antes que yo asuma, lograron con esas maniobras, no tener ningún concejal en el Concejo Deliberante".

Al respecto, Ongarato añadió: "En los cuatro años anteriores a mi gestión, el radicalismo perdió todos los representantes que tenía y se debe a las maniobras que realizaron. Le pedio a estos muchachos que se comporten como deben y hagan que el radicalismo sea un partido con vocación de poder, con capacidad de gobernar como el radicalismo en Esquel y este gobierno municipal. Dejen de hacer estas chiquilinadas que hacen que el justicialismo se lleven 25 bancas de las 28 que hay en diputados. Estos son errores que comenten personas que no saben lo que es gobernar, saben lo que es escribir en redes y declaraciones en los medios. Eso no es hacer política y así está nuestro partido".

"Las críticas debieran ser en una reunión. A veces acordamos algo y a posteriori aparecen diciendo cosas en los medios que a uno lo sorprende. Desde muy joven estoy en la municipalidad, en el partido. Cuando vienen de otros partidos, se entienden y las puede compartir. La crítica que recibo de los justicialistas que tienen mucha experiencia, las tomo como una crítica que hay que atender y nos han servido para corregir cosas. Me reúno con justicialistas y me cuestionan cosas que son entendibles. Dentro del mismo partido, esas críticas se hacen mano a mano en una mesa y no a través de las redes o de ustedes", concluyó el intendente municipal.