ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro del grupo (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frida). El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972, y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974.



Björn y Agnetha contrajeron matrimonio meses antes de la formación del cuarteto, mientras que Benny y Frida lo hicieron en 1978. Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial tan grande, que los llevó a convertirse en la banda con más ventas en los años 1970 y aun, en nuestros días, perdura su fama.



Fue el primer grupo pop del viejo continente en experimentar el éxito en países de habla inglesa fuera de Europa. Sin embargo, en la cima de su popularidad, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música, al escribir letras más profundas con un estilo musical diferente. La agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse.



Después de un tiempo fuera del interés público, en la década de 1990, el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios hicieron posible su regreso a la cima de las listas de popularidad convirtiendo a ABBA en uno de los grupos más exitosos, con ventas estimadas de entre 380 y 400 millones de sus producciones musicales en todo el mundo.



Su música ha sido interpretada por varios artistas reconocidos. La agrupación es un ícono de su país de origen, además de una figura importante en la expansión del europop. Así, su popularidad abrió las puertas a otros artistas europeos, una de las razones por las que ingresaron al Salón de la Fama del Rock



Letra en español de Mamma Mía (Madre Mía)

He sido engañada por ti

desde no sé cuándo.

Así que me decidí,

tiene que terminar.

Mírame ahora,

¿aprenderé alguna vez?

No sé cómo,

pero de repente, pierdo el control,

hay un fuego dentro de mi alma.

Solo una mirada, y oigo campanillas,

una mirada más, y me olvido de todo.

Madre mía, allá voy otra vez,

oh no, ¿cómo puedo resistirme a ti?

Madre mía, otra vez es evidente,

oh no, cuánto te he echado de menos.

Sí, he estado con el corazón roto,

triste desde el día que nos separamos.

Por qué, ¿por qué te dejé marchar?

Madre mía, ahora de verdad que sé,

madre mía, que nunca te podría dejar ir.

He estado enfadada y triste

por cosas que tú haces.

No puedo contar todas las veces

que te he dicho que hemos terminado,

y cuando tú te vas,

cuando das un portazo,

creo que sabes

que no estarás lejos mucho tiempo,

sabes que no soy tan fuerte.

Solo una mirada, y oigo campanillas,

una mirada más, y me olvido de todo.

Madre mía, allá voy otra vez,

oh no, ¿cómo puedo resistirme a ti?

Madre mía, otra vez es evidente,

oh no, cuánto te he echado de menos.

Sí, he estado con el corazón roto,

triste desde el día que nos separamos.

Por qué, ¿por qué te dejé marchar?

Madre mía, incluso si digo

adiós, márchate ahora o nunca,

madre mía, es un juego que jugamos,

adiós no significa para siempre.

Madre mía, allá voy otra vez,

oh no, ¿cómo puedo resistirme a ti?

Madre mía, otra vez es evidente,

oh no, cuánto te he echado de menos.

Sí, he estado con el corazón roto,

triste desde el día que nos separamos.

Por qué, ¿por qué te dejé marchar?

Madre mía, ahora de verdad que sé,

madre mía, que nunca te podría dejar ir.