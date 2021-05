La fiscal María Bottini y el funcionario Martin Robertson, resolvieron archivar las actuaciones relacionadas con la investigación del incendio a la Confitería La Piedra. El siniestro se produjo el 23 de julio de 2018, alrededor de las 7:30 hs. y ocasionó la destrucción total de ese inmueble.

En diálogo con Red43, la fiscal Bottini detalló que "la causa pasó por tres fiscales y hace un año la tenemos nosotros. Hicimos nuevas pruebas y llegamos a la conclusión que no está en condiciones de avanzar después de tantos años de investigación".

"Por un lado no hay un autor y por el otro ponemos en duda la hipótesis del perito de incendios que dice que fue intencional, pero no se puede corroborar y por ende no se puede seguir avanzando"