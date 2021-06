El Ministro de Salud, Fabián Puratich, habló sobre las diferencias que hubo con el Municipio de Esquel por el no acatamiento a las disposiciones provinciales.

Puratich indicó que el problema es cuando se cree que "uno toma decisiones para perjudicar o beneficiar a alguien", y agregó: "Nunca quisimos perjudicar a nadie, hubo un desencuentro porque nunca dijimos que había que cerrar los comercios, sino que había que hacerlo en un horario acotado".

"Necesitamos que circulen menos personas porque eso garantiza menor cantidad de contagios", recordó.

El funcionario provincial afirmó que el objetivo de las restricciones "no se entendió, se lo explicamos a los concejales y sabemos la situación crítica del comercio y el turismo, pero para eso hay que tener una mejor situación sanitaria".

Y remarcó: "No nos queremos poner en contra de nadie, pero el comercio estuvo totalmente cerrado sólo durante 20 días".

En torno a la situación comercial Puratich expresó que la pandemia es una parte más de una situación crítica general. "Si queremos tener todo lo que teníamos antes, tenemos que respetar las medidas, aislar y vacunar, y para eso necesitábamos un parate".

El Ministro de Salud explicó: "No tuvimos la escucha suficiente para que se haga en la localidad. Desde el Ministerio siempre quisimos buscar consenso y no ser confortativos, pero a veces se le falta el respecto al Gobierno Provincial y eso no está bueno".