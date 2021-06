El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres presentó el lunes pasado el proyecto de declaración 2450-D-2021 solicitando la suspensión del cobro retroactivo con aumento a monotributistas. “Para eso, se debe cambiar la fecha de actualización evitando así generar una deuda incongruente a los contribuyentes”, explicó.



Torres indicó que “Este tipo de medidas son sumamente peligrosas en un contexto de fuerte caída de la actividad económica, más aún considerando que desde Noviembre de 2020 hasta Enero de 2021 la cantidad de Monotributistas viene disminuyendo mes a mes”. Y agregó que, “En estos momentos, el plan de gobierno debe ser el de estimular la actividad y proteger a los más afectados, y no castigarlos como pretende hacerlo”.



Además del proyecto del Diputado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires elevó a la AFIP una nota reclamando en el mismo sentido. Al respecto, Torres expresó que "El gobierno no tiene brújula y por eso avanza sobre los trabajadores, pero entre todos le ponemos un freno". Frente a esta situación, desde el Ejecutivo Nacional informaron que darán marcha atrás con la polémica medida, solicitando que se trate de manera urgente un proyecto que modifique los efectos del actual régimen para los monotributistas.



Finalmente, el Legislador Nacional manifestó que: “El gobierno da marcha atrás con el aumento retroactivo porque el reclamo fue contundente", y dijo que "Es momento de brindar soluciones y no de complicar más las cosas, no hay un plan claro para reactivar la economía, al contrario parecen castigar con sus errores a quienes buscan salir adelante”.