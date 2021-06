Un hombre de 40 años falleció por coronavirus en la ciudad de Trelew. Lo llamativo es que no tenía comorbilidades y, por la edad, no era una persona de riesgo.

Permanecía internado en la ciudad de Trelew y luego murió. El coordinador de la Terapia Intensiva 2 del Hospital, Fernando González, pidió extremar los cuidados: “Esto no respeta edad ni comorbilidades”, indicó.

“Ayer se murió en mi Guardia en cuatro horas un paciente joven con Covid con hipoxemia refractaria a todo lo que intentamos”, escribió González en Facebook.

“A diferencia de las cepas clásicas, por el tubo endotraqueal venía puro líquido de inflamación por el distress (me hizo recordar a los distress de la Gripe A, que eran húmedos) como sea, una sensación de mierda, de impotencia y frustración, conteniendo a la esposa en algo que ni siquiera uno puede explicarse racionalmente. Considero que esta podría ser la famosa cepa británica, letal, o alguna otra variante”, agregó.

González, además, expresó: "Nosotros tenemos otros Covid ventilados en UTI y se comportan muy de otro modo. Cuidensé lo posible, extremen cuidados. Esto no respeta edad, ni comorbilidades”-

En diálogo con Cadena Tiempo, explicó que éste "es un caso extraordinario; no habíamos visto este comportamiento en Covid. Sí en Gripe A. Pasamos esa pandemia. Pero el Covid es seco en la inflamación. Este paciente evolucionó muy rápido; tenía una semana de Covid y empezó a faltarle el aire, lo observaron y en horas lo intubaron, a Terapia y duró cuatro horas. No había manera de levantarle la saturación y salía líquido por el tubo. Un comportamiento atípico. Debería ser una cepa distinta, es el único caso que vimos así”.

Y añadió: “Estaba en los 40. No tenía comorbilidades, y es importante porque vemos jóvenes sin comorbilidades importantes. Ahora pacientes incluso vacunados que llegan a hacer enfermedad grave -alertó-. Hay que tener un panorama general. Creo que es infinitamente más contagiosa esta cepa. No es tan violenta la enfermedad, salvo este caso que fue extraordinario. No sabemos bien con qué cepa nos encontramos. No es necesario restringir como el año pasado. Nos podemos cuidar circulando, pero cuidándonos”.

