“La demana pasada fue la primera en la que comenzó a notarse un descenso en los casos detectados luego de ocho semanas de ascenso; aún falta evaluar esta semana pero observamos que el descenso sigue la misma línea, no con la velocidad que uno desearía pero, de todos modos, es una buena noticia. Lo que tenemos que lograr, aún no lo hemos logrado, es descender la internación en las camas críticas. A pesar de que no estamos en el pico de mayo (91 pacientes) hoy estamos en 75, es un número alto”, explicó este viernes el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich.

Las declaraciones se dieron luego de la recorrida que lo llevó a los hospitales de Esquel, El Hoyo y El Maitén y las reuniones mantenidas con los directores de los 14 nosocomios dependientes del Area Programática Esquel.

Puratich indicó que la situación en la cordillera continúa siendo de “tensión importante debido a la ocupación muy alta de camas críticas. En Esquel la situación es difícil de comprender porque no hemos tenido, prácticamente, apoyo de parte del municipio. Cuando el Intendente (Sergio Ongarato) estaba aislado por Covid acordamos con Matías Taccetta (secretario de Finanzas) que acompañaran con una parte del voluntariado para el Plan Detectar pero ha sido siempre muy difícil articular las políticas que necesitamos llevar adelanten en Esquel”.

Asimismo, el funcionario provincial sostuvo que “no sirve de nada un discurso compungido frente a una cámara si después cuando tenemos que hacer las cosas no tomamos las decisiones para hacer lo necesario. Hay que tener la espalda lo suficientemente ancha para bancarse lo que se viene y saber justificar por qué se hacen las cosas”.

Con respecto a la situación del Hospital de Esquel, Puratich dijo que “lamentablemente el hospital la pasó muy mal, en el día de hoy tiene un nivel de ocupación altísimo, más del 80% pero tenemos que seguir pregonando; de todos modos vemos un gran compromiso de la comunidad”.

Expectativa por las nuevas medidas

El ministro de Salud habló esta semana sobre el regreso a las clases presenciales en la provincia anticipando que desde la semana que viene "se irán incorporando regiones y grados".

Vale recordar que el lunes pasado regresaron las clases presenciales en el nivel inicial, así como en primero, segundo y tercer grado las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Mientras que la semana anterior se había permitido la presencialidad total en 28 de Julio, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Camarones, Corcovado, Dique Ameghino, Dolavon, El Escorial, El Mirasol, Facundo, Gaiman, Gan Gan, Gastre, Gualjaina, Lago Blanco, Lago Rosario, Lagunita Salada, Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Paso del Sapo, Puerto Pirámides, Rawson, Río Mayo, Tecka, Telsen y Yala Laubat.

La expectativa está puesta en la posibilidad de la vuelta a las aulas de los estudiantes de Esquel, Trevelin y otras localidades cordilleranas.

En ese sentido, Puratich indicó a LU17 que “nuestro decreto vence el lunes. Hoy (por el viernes) tuvimos una reunión, planificamos las medidas y las iremos notificando el fin de semana. Aguardamos la notificación oficial de Nación. Sí sabemos que se seguirá aplicando el semáforo epidemiológico.