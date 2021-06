Hablamos con Rocío Esteban para hablar sobre los trabajos que vienen haciendo con la escuelita vial "Lorenzo Rossi". En un principio, manifestó que actualmente está todo muy parado por la pandemia. Pese a esto, hubo actividades en verano que fueron reflejadas en la Comarca, Esquel, Trevelin, y también en Gastre. Dentro de todo, cuando aflojó un poco la pandemia, avanzaron con la escuelita vial pero aclaró que es muy limitado el trabajo y "hay mucho para hacer".

Rocío se prepara para una charla con respecto a las Estrellas Amarillas y sobre el siniestro de su hijo Lorenzo, con respecto a la escuelita, el nombre, y lo que significa para ella.

Estrellas amarillas, proyecto en la Legislatura:

Rocío comentó que el proyecto de declaración de interés provincial es muy importante.

En ese marco, explicó que "en algunos lugares todavía no hay Alcoholemia 0, y ojalá puedan sacarla como Ley Nacional. Esperemos que la política nos de una mano con este tema. Nunca tuve una respuesta negativa por parte de ningún color político, y valoro el interés que tienen ellos sobre todo en estas cuestiones", sostuvo.

"Nos cuesta escalar cuando estamos solos, y agradezco infinitamente el trabajo de ellos. El proyecto menciona que trabajamos con la agencia de seguridad vial, y se trata del laburo en conjunto que tenemos con ellos, se destaca y me parece importante por la función de la agencia vial, somos una de las provincias donde más controles se hicieron en las rutas y calles", mencionó.

Campaña de Concientización

Rocío hizo alusión a los siniestros y alcoholemia positiva de los últimos tiempos. "Me desilusiona que las personas no tomen consciencia después de todo. La APSV evita estas cuestiones, y ahora veo más comentarios favorables que en contra de este tipo de trabajo de sacar borrachos de la calle. Hay un montón de personas inhabilitadas que siguen conduciendo y en estado de ebriedad. Pido fortalecer el trabajo de la Jueza de Faltas, y ahora hay una aplicación donde les aparece si está inhabilitado, por ejemplo", recalcó y mencionó que tiene que haber una cierta exigencia:

"Tengo comentarios de mucha gente que está inhabilitada y sigue conduciendo, luego busca el carnet de conducir, entonces esas cuestiones no tienen que pasar. A partir de tanta graduación, tenés 30 días de inhabilitación"

"Algunos siguen manejando como si nada, cuando tuvo una alcoholemia positiva y no es justo. El trabajo de la APSV es sacar borrachos de calle, e inhabilitarlos para enseñarles a la gente, entonces necesitamos que tomen consciencia de eso. No es una cuestión económica, es salvar vidas", aseveró.

"Hoy me pasó a mi, mañana te puede pasar a vos. No estamos exentos de que les pase, la vida está hoy, mañana no lo sabemos"