Rubén comentó que la situación se desencadenó cuando realizaron un trabajo con la conexión de gas, y donde había ripio, quedó tierra. Sumado a las lluvias y la limpieza del Arroyo Esquel, el resultado fue la imposibilidad de poder transitar correctamente.

"Se darán cuenta lo que hicieron. Tengo un nene con autismo que necesita rehabilitarse, y no pude salir porque me encajé con mi auto por el estado de la calle", indicó el vecino.

A su vez aclaró que su auto es bajo, lo que empeora el poder circular por esa calle.

"Lamentablemente ayer a la noche lo entré y me encajé. Tuve que rellenar con piedras y tierra, esto es una locura, no se puede estar así"

En ese marco, explicó que realizaron limpieza en el arroyo hace cuatro días atrás, y el peso de los camiones y las máquinas formaron un huellón. Con el paso idea y vuelta de los camiones, se formó más.

"Hablé con el conductor de un camión y me dijeron que es su trabajo, tenían que sacar la tierra. Me dijeron que hable con obras públicas, pero deberían ver el estado en el que se encuentra. Pienso que no soy el único vecino que se queja, más adelante donde tenés la entrada para el Pasaje los Indígenas también hay pozos"