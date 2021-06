Candela Bagnato es trabajadora del Servicio de Protección de Derechos, y una vez más, se encuentran en retención de servicios por lo reclamos que vienen realizando hace un largo tiempo.

"Seguimos acá, no recibimos respuesta por parte del gobierno provincial. Nuestros reclamos llegaron a Rawson, pero no hay respuesta formal", comenzó explicando Bagnato.

En ese marco, manifestó que "todas tenemos ayuda de nuestras familias, no llegamos a fin de mes. Estamos de retención, las puertas están abiertas porque hay compañeras contratadas de municipalidad y de planta permanente de provincia, el servicio se garantiza pero seguimos en las mismas condiciones y no recibimos ningún tipo de respuesta para mejorar nuestras condiciones", aseveró.

También reclamó que "la canasta básica está a casi 70 mil pesos, y nuestro salario está más cerca de la línea de indigencia. La lucha del servicio es una lucha histórica, los trabajadores y trabajadoras fueron precarizados", sostuvo.

Los reclamos datan desde hace tiempo. Actualmente se encuentren hace meses reclamando por sus salarios.

"Nuestro salario está congelado hace más de un año, como todos los de la administración pública"

El pedido es la inmediata apertura de paritarias y un adicional remunerativo que pueda colaborar en el "mientras tanto".

Semanas atrás, Candela explicó sobre la falta de políticas públicas que hay, y aseguró que los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes son las instituciones más importantes del sistema protección integral. "Una de las funciones del servicio, es intervenir ante situaciones de amenaza y vulneración de derechos".

Por último, remarcó que "para restituir derechos, y modificar las situaciones conflictivas que atraviesan las familias, necesitamos políticas públicas en la materia. No solo cuestiones que atraviesan a un montón de personas en su momento, desde problemas habitacionales, empleo o darle de comer a tus hijos. También trabajamos con situaciones de violencia, y no hay ningún programa, más allá de que se abrió en la municipalidad un programa de violencia de género. Desde provincia no hay programas que trabajen el fortalecimiento familiar", subrayó.

"Es dificil restituir los derechos y modificar esa situación porque hay pocas políticas que ofrecerlas a las familias"

Son siete las trabajadoras en planta transitoria que están esperando una respuesta.

La lucha del servicio es histórica.

"En diciembre de 2018 pasamos a planta transitoria y nos bajaron el sueldo. Hay un expediente en Rawson pero nunca se regularizó, seguimos percibiendo el mismo salario y somos cada vez más pobres", recalcó.

Sobre las conversaciones, manifestó que "con el sindicato sabemos que están en colaboración, todos los sectores están en reclamo, pero con nosotras no se comunicó nadie. No hay respuestas concretas de chicas que pasan a plantas y en cuál fecha será este pase", aseguró.

En esa línea, explicó que "somos un servicio esencial, pero nuestro salario no refleja la responsabilidad que tenemos, aunque no bajaremos los brazos y seguiremos luchando".

La semana que viene volverán a realizar retención de servicios y actualizarán la bandera que se encuentra afuera del lugar para que vean la canasta básica. Por el momento, la retención será por 24 horas.