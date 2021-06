Torres estuvo Cholila donde fue recibido por el personal de salud y el director del hospital local, Gabriel Repetto, quien recibió la donación de un electrocardiógrafo “COMEN de 12canales” de última generación, sustituyendo así un equipo antiguo y deteriorado modelo “Esaote P8000 de 3 canales”. Durante la visita al nosocomio local, conversaron sobre las necesidades de la institución, el atraso de sueldos al personal de salud y la necesidad de otros equipos como un ecógrafo.



Durante el recorrido, estuvo acompañado por Julio Figliano, referente de la departamental Cushamen, Karina Otero, Concejal de Esquel, Daniel Hollman, director de Ambiente de Esquel, Luis Díaz de la agrupación renovación y cambio y Ayelén Geréz vecina de la localidad.

En relación a la donación del electrocardiógrafo, el Diputado indicó que: “Se comunicaron vecinos de la localidad que me transmitieron la necesidad de contar con un electrocardiógrafo, por lo que nos comprometimos a brindar una solución que debería dar el Gobierno Provincial, pero que el pueblo no puede esperar meses o años para que le den respuesta". Y agregó, “El hospital de Cholila no tenía un electrocardiógrafo en condiciones, y eso no permitía dar un diagnóstico como corresponde a los pacientes”.

Además, Torres afirmó que; "Hoy la política está en una burbuja totalmente alejada de la realidad, por eso rechazamos el aumento que dictó Sergio Massa para los Diputados Nacionales y decidimos hacer este aporte en Cholila", y continuó diciendo, "No puede ser que le pidan un esfuerzo al privado en medio de semejante pandemia y algunos privilegiados pretendan seguir subiéndose el sueldo".



Por otro lado Torres, estuvo también presente en la Escuela Secundaria 722,junto a su director Pedro Pinello, con quien conversaron sobre el esquema de burbujas seguras y otras medidas de seguridad para los chicos. Además Pinello recordó que: “Esta es una escuela de muchos años y que entre muchas otras cosas, necesita un recambio del techo en su totalidad y no parches temporarios”.



Finalmente, el Legislador Nacional dijo que: “Seguimos recorriendo la provincia y sus instituciones, conversando con el personal, y con los vecinos de cada pueblo, trabajando cada problemática y articulando para aportar entre todos".