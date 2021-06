El pasado miércoles en horas de la tarde, un fotógrafo registró una extraña figura de fuego desde el muelle de lago Puelo. En los videos se puede observar lo que parece ser una figura, aunque no se sabe bien qué es. Parques Nacionales inspeccionó la zona, pero no encontró ni siquiera registros de actividad ígnea. El enigma permanece.

Tras varios días de lluvia, el miércoles salió el sol y Nito Cortez, vecino de la zona, decidió junto a su compañera que era buen momento para disfrutar de un rato al aire libre en la costa del lago Puelo. Cortez es fotógrafo, por lo que llevó su equipo profesional para sacar fotos a los patos silvestres que viven allí.

Al caer la tarde, cerca de las 18.30 horas, la pareja decidió acercarse al lugar donde habían estacionado su camioneta y luego recorrer unos 700 metros hasta el muelle del lago.

En ese momento, ocurrió lo inesperado, algo se veía a lo lejos: “Mirando para el lado del Turbio, en la montaña del lado que da para Chile, veo que parecía que alguien estuviera haciendo señas. Le digo a mi mujer y nos quedamos mirando juntos. Ella me dijo que parecía que era una lancha, y sí, porque se escuchaba un ruido. Lo primero que pensamos fue que era un kayakista o alguien perdido”, contó Nito Cortez sobre su primera impresión.

“No teníamos largavistas ni nada, entonces armé la cámara grande con el lente grande que sirve para esa función. Lo primero que pensé y le dije a mi mujer es que se veía a alguien prendiéndose fuego. Le hice más zoom y vi que estaba en la costa, parecía una persona caminando, pero prendida fuego. Después de unos minutos, se ve cómo se va hacia el fondo y se pierde entre los árboles”.

Nito Cortez y su mujer no sabían bien cómo reaccionar, pero finalmente dieron aviso a las entidades pertinentes. De esta forma, al día siguiente a primera hora, personal del Parque Nacional Nahuel Huapi inspeccionó la zona, pero no encontró ningún indicio. Ni siquiera había rastros de fuego en ese sector.

“El guardaparques me mandó un audio diciéndome que no había absolutamente nada, estábamos todos muy sorprendidos”. Los videos se viralizaron en redes sociales, pero aún no hubo explicación acerca de la extraña figura que registraron las cámaras de Nito. (El Cordillerano).