"Estamos avocados a lograr y gestionar la mayor cantidad de vacunas", comenzó explicando Mariano Arcioni desde Puerto Madryn, en relación a la situación sanitaria en la provincia.

"Vacunamos a más de 2000 personas por día. Hoy la vacuna es lo fundamental para amortiguar la segunda ola de contagio. Marcamos las normas y el decreto, algunos municipios fueron más flexibles", comentó sobre la campaña de vacunación y el decreto que salió en Chubut.

A su vez, recalcó que "la semana que viene comenzaremos con la vacunación para las personas a partir de los 18 años".

Esquel

En relación al cambio que realizaron sobre el decreto en la ciudad, indicó que "Lamentablemente hay gente en Esquel que están respiradas en salas comunes. No adhieren, serán los intendentes que tendrán que dar las respuestas".

Sobre el tema, expresó que "llamen a la responsabilidad social del cuidado. Habrá tiempo de analizar caso por caso".

Luego, hicieron mención sobre el proyecto minero y manifestó que "estoy trabajando en cada oportunidad que tengo, hago el planteo y soy muy ferviente. Hago defensa del proyecto de zonificación".

Además, tomó las palabras de Juan Domingo Perón y dijo: "Los peronistas tendrían que leer mas a Perón cuando habla del trabajo y dignificar al ser humano a través del trabajo, el cuidado del medio ambiente, igualdad y esperanzas".

"No quiero entrar en una disidencia, porque el debate del desarrollo productivo de la meseta se tiene que dar desde el conocimiento, no desde el fundamentalismo. Hay gente personalista, y son egoístas cuando no piensan en el otro. La hipocresía y el egoísmo en algunos sectores está"