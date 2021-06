En una reunión dentro de la cámara de comercio, Sergio Bubas remarcó que los comerciantes están contentos con las medidas, pero pidió que el municipio realice más controles.

"Esperábamos que el intendente defendiera la parte comercial sin perder de vista lo sanitario"

"Desde el sector comercial, tenemos que estar al tanto de las medidas y de los protocolos que hay que cumplir. Entre todos, debemos buscar un equilibrio para que siga adelante la parte económica y la social", aseguró.

En relación a lo sanitario, manifestó que "sabemos que el hospital está colapsado y las condiciones en las que trabajan. Nos merecen el mayor de los respetos.

"Una manera no es cerrar y prohibir las actividades, sino que tenemos que tener responsabilidad social"

El comerciante Oscar Galian, indicó que "cumplimos con las medidas y las respetamos el delivery no es la salida de los gastronómicos, representa a un 10% de la facturación". Además, reiteró que "respetamos los nueve días, y ahora toca trabajar porque tenemos compromisos:

Pago a empleados.

Pago del alquiler.

Pago de servicios.

Pago de impuestos municipales.

Sobre esta línea, manifestó que "el comerciante cumple con esa parte, y el protocolo también. Pedimos que nos vengan a inspeccionar, no desconocemos el gran esfuerzo que realiza el personal de salud, pero tenemos que continuar porque hay familias que dependen de cada gastronómico, no podemos decirle "vamos a suspender todo hasta que se termine de vacunar Argentina".

Sobre los tiempos de vacunación, argumentó que "va a tardar, y tenemos que apelar a la conciencia de cuidarnos todos. Los gastronómicos no quieren que nos cierren, respetamos los días, y nosotros debemos recaudar para realizar todos los pagos. Lo tomamos de buena manera lo que realizó Ongarato, de defender a los comercios", sostuvo.

"Hacemos las cosas lo mejor posible, y no desconocemos la problemática que hay en Esquel. Tenemos la necesidad de trabajar"

Por otra parte, el comerciante Gustavo Estefanía recalcó que "somos conscientes del problema sanitario, pero también del problema psicológico que se viene causando. Es estresante la situación, tenemos que llegar a un punto en común para que la comunidad siga viviendo. Tanto uno como el vecino, y respetando, no hay que infringir la ley".

Carlos Crettón, dueño de un resto bar, subrayó que "no vemos las restricciones como algo positivo o algo acertado, no es en el kiosco donde te contagias, tampoco el bar. Cumplimos con los protocolos y lo que hay que hacer.

"Si cerras el bar cuando tenés 40 personas, es más probable que se vayan a una casa"

Sobre la restricción horaria, argumentó que no sirve. "La ampliación horaria sirve para que no haya amontonamiento de gente", comentó.

"Entre las seis y media y las siete, tenés a la gente amontonada comprando en los locales"

En ese marco, manifestó que "queremos que nos demuestren que bajaron los casos, porque sino no sirven las restricciones, nos matan a los gastronómicos. Si no trabajo en el resto bar, no trabaja el verdulero, el carnicero, etc. Hay mucha gente perjudicada".

Por último, en relación al trabajo únicamente de delivery, dijo que "si quiero hacer un servicio de delivery, pongo una casa de comida, no un resto bar", no es mi caso y no es lo que quiero. Los horarios que se manejan en Esquel para ir a comer, son distintos a los de Buenos Aires, acá no es común que la gente salga a un restaurante para almorzar", aseveró.