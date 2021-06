"No soy un asesino, solo quise defenderme"

En el día de ayer comenzó el juicio por el caso de la perra "Tita" asesinada en Playa Unión, en este sentido declaró el sargento de la Policía del Chubut, Elías Saavedra, y señaló: "Estaba lavando el móvil porque ya terminaba mi turno. Me pidieron que vaya a un procedimiento y porque tengo vocación de servicio fui, fuera de mi horario de trabajo”.

Respecto del momento del incidente, señaló: “En mi profesión nunca vi un perro tan agresivo. Me dio un tarascón, a la vez que le pedía al dueño que la agarre, le tiré una piedra y me seguía atacando. Para esta situación no estaba preparado. Tuve que actuar de una forma en la que no era yo".

En este sentido, prosiguió: "Creo que el dueño no pudo agarrar a la perra porque también tenía miedo. Y fue así que di dos pasos atrás y disparé hacia abajo, hacia la tierra, con la intención de persuadirla. Nunca la quise matar".