La versión de I Will Always Love You de Whitney Houston sigue figurando como una de las canciones más escuchada hoy en día, a pesar de que la voz de la cantante se apagó para siempre el 11 de febrero de 2012.



La sentida interpretación que hizo la artista para la banda sonora de El Guardaespaldas, la película que protagonizó junto a Kevin Costner en 1992, en realidad se trataba de una versión del tema que Dolly Parton compuso en 1973 y lanzó al mercado al año siguiente en su álbum Jolene; fue escrita como una despedida de su ex socio comercial y mentor de siete años, Porter Waggoner , luego de la decisión de Parton de seguir una carrera en solitario

Desde un primer momento I Will Always Love You fue tan icónica, que hasta Elvis Presley quiso versionarla. Finalmente, aquello no ocurrió porque los representantes del Rey del Rock pidieron una parte de los derechos de autor y Parton se negó a aceptar esa condición. Con Whitney fue diferente, ya que simplemente se obtuvo una licencia de uso y la artista cobró los royalties con creces.



El tema en su voz recibió elogios generalizados de los críticos musicales y ahora se la considera su "canción insignia". Houston con la voz quebrada y tensa, trata la canción como una serie de explosiones emocionales en un ascenso constante hacia una declamación final completa. En el camino, sus virtuosos adornos realzan la emoción y nunca parecen meramente ornamentales.



La canción fue certificada cuádruple platino y Whitney la primera artista femenina en recibirlo en los Estados Unidos. Su sencillo es uno de los que más ventas ha tenido en todos los tiempos y también tiene el récord de ser el más vendido de una mujer en la historia de la música.







Letra en español de I Will Always Love You (Siempre te amaré)



Si yo me quedara

Solamente estaría en tu camino

Pues, me voy pero sé

Pensaré en ti

En cada paso del camino

Y yo siempre te amaré

Siempre te amaré

A ti mi amor a ti mmm

Recuerdos agridulces

Es todo lo que me llevo

Pues adiós, por favor no llores

Los dos sabemos que no soy lo que tú, tú necesitas

Y yo siempre te amaré

Siempre te amaré, te amaré

Espero que la vida te trate bien, y espero que tengas

Todo lo que soñaste

Y te deseo alegría

Y felicidad

Pero por sobre todo, deseo que ames

Y yo siempre te amaré

Siempre te amaré

Siempre te amaré

Siempre te amaré

Siempre te amaré

Siempre te amaré...

A ti, cariño, te amo

Yo siempre, siempre te amaré...