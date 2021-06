La supervisora seccional de la Región III, Patricia Moreira, dialogó con Red43 sobre la vuelta a la presencialidad en las escuelas de la zona y destacó que están "contentos porque se están realizando las actividades con normalidad".

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de la zona a excepción de la Escuela N° 114 de Lago Rosario y la Escuela N°99 de Costa de Lepá, "en el resto de las escuelas el funcionamiento es normal".

Moreira llevó tranquilidad a las familias y destacó que los protocolos "están siendo implementados y de formas constantes se revisan y se readecuan según la situación en las escuelas."

Y agregó: "Cada institución tiene su propio protocolo de acuerdo al contexto, matrícula espacios y cantidad de docentes".

Por otro lado se refirió a las últimas semana donde las clases fueron virtuales y expresó que "esa alternativa en esta zona trae las dificultades porque no todos tienen las herramientas tecnológicas o el acceso a internet y eso era una preocupación para nosotros".

"Los alumnos están cuidados, acompañamos a los equipos directivos para que se cumplan los protocolos, lo que no quiere decir que no vayan a darse otros casos. Hay contagios externos a la escuela, que no presentaron síntomas", concluyó Moreira.