El intendente Sergio Ongarato junto al Secretario Matias Taccetta recibió ayer martes en su despacho al Subsecretario de Autotransporte Terrestre de la Provincia de Chubut, Gustavo Pinchulef, con quien analizó la situación del transporte urbano de pasajeros en Esquel. Luego de las gestiones realizadas por el intendente cordillerano, el funcionario visitó el municipio para continuar con el tema del transporte urbano.

El intendente de Esquel dijo "Coincidimos en que tenemos que encontrar la forma de implementar un servicio a la comunidad porque hace falta. Hablamos de los subsidios, valores del boleto, entre otros temas". Mientras que el Subsecretario Gustavo Pinchulef señaló que se trabaja de manera conjunta para encontrar la mejor solución al tema.

"Esta visita tiene que ver con mi último viaje a la costa provincial. Analizamos la situación del transporte de nuestra ciudad, hablamos de la licitación para la prestación del servicio que quedó desierta -porque no hubo interesados- y coincidimos en que tenemos que encontrar la forma de implementar un servicio a la comunidad porque hace falta", dijo el Intendente Ongarato luego de la reunión.

"Pudimos conversar sobre varios temas entre ellos el vinculado a los subsidios, valores del boleto en comparación con otras ciudades, posibilidades de recorrido, etc. Todo esto lo hablamos y vamos a continuar trabajando en el tema" agregó el intendente.

Pinchulef expresó que "siempre estamos trabajando para poder encontrar la mejor solución al tema del transporte y particularmente en la ciudad de Esquel ya llevamos un semestre sin el servicio de transporte urbano. Hoy se torna una necesidad imperiosa para la ciudad que el transporte urbano vuelva a funcionar".

SUBSIDIOS DE NACION

Pinchulef dijo que su área se puso a disposición "para todo lo que necesite el Ejecutivo Municipal, realizar algún soporte técnico en cuanto a los trazados del transporte, los costos, etc. y brindar toda la información que tenemos respecto a cómo viene variando el subsidio de Nación. La semana pasada hubo un aumento en el subsidio de Nación, se aprobó un aporte extraordinario para el segundo semestre a nivel nacional. Todavía no tenemos la reglamentación de cómo será distribuido, pero es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa también para no tener que llegar a perder ese subsidio.

Por ahora lo tenemos activo y lo queremos mantener así, que Nación continúe bajando el subsidio. Por ahora está descontado porque no hay transporte urbano en Esquel, pero, ni bien haya esperamos que Nación vuelva a bajarlo. Los fondos no se acumulan, son por mes y están al día", indicó el funcionario provincial.

Explicó Pinchulef que "Para que el transporte urbano, incluso interurbano, funcione en todo el territorio provincial es mayoritariamente gracias a los subsidios: nacional, provincial y también municipal. Hoy es inconcebible que un transporte funcione sin subsidios. Los costos del boleto serían tan elevados que nos quedaríamos sin demanda, nadie podría subirse a un micro pagando un boleto de 250 pesos".