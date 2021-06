El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Sergio Bubas y el presidente de Lotería del Chubut, Luis María Aguirre, realizaron una conferencia sobre sus expectativas para la apertura de la temporada invernal.

"Gracias a Dios y por la gestión de los Ministros de producción, turismo, seguridad, y de Luis María Aguirre, se logró que sea la apertura de la temporada invernal", comenzó explicando Sergio Bubas.

En ese marco, indicó que "hemos trabajado en la cuestión protocolar. En cuanto al sistema de salud y sistema de control. Estamos preparados para tener una buena temporada".

Se habló de los controles que se van a hacer. "Nos faltaría que se anuncie como en otras ciudades de la costa, que el personal turístico, de comercio y de estación de servicio, esté vacunado", aseguró Bubas.

A su vez, manifestó que "con eso estaríamos tranquilos. Hemos tratado de cumplir con los protocolos que se han realizado para la parte sanitaria".

"El sector turístico y comercial, necesita una buena temporada"

"Desde la Cámara de Comercio siempre tratamos de generar una mesa de trabajo que nuclee a la parte de seguridad, turismo, municipal y comercial. Se logró con todos menos con salud pública, "no entiendo por qué", realmente necesitamos que haya un consenso de trabajo", sostuvo.

En ese contexto, afirmó que todas las partes están involucradas con la realidad y "no puede restringir sin convocar a todos". "No hemos podido tener estas reuniones de trabajo con Área Programática Esquel y con el Ministro de Salud. Hicimos innumerables llamados y no logramos dicha reunión", aseguró.

"De acuerdo a lo charlado en esa mesa, queremos que surja un protocolo coherente. No designado por alguien a 600 kilómetros detrás de un micrófono"

El mismo de secretario de Turismo, gestionó la vacunación de este sector porque es importante para el funcionamiento del sector comercial.

Luis María Aguirre indicó que la Provincia realizó la apertura de la temporada turística, con más de 19 protocolos aprobados de las distintas actividades.

"Estamos contentos, luego del anuncio, han empezado a sonar los teléfonos de la oficina de turismo local, de los distintos prestadores de servicios que nuclean a la actividad: hotelería, cabaña", recalcó.

También comentó que trabajaron con el Ministro de Producción y el Ministro de Turismo para iniciar las actividades. Tras la preocupación del sector turístico, observaron el esfuerzo que realizaron para sostener las fuentes de trabajo.

"Queremos generar más fuerza de trabajo en la ciudad", subrayó.