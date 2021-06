Rosana es maestra rural de la escuela de Ñorquinco Sur, un paraje sobre el paralelo 42 que divide Chubut de Río Negro. Es provincia de Chubut, pero está a kilómetros de la localidad de Ñorquinco, en Río Negro. Es un establecimiento de jornada completa en la que estudian muchas hijas e hijos de familias mapuches y donde la docencia y demás actores educativos son quienes se organizan con sus recursos y tiempo para garantizar la continuidad pedagógica.

"Desde el ente provincial educativo se dice que hay continuidad pedagógica, que mientras las y los alumnos no concurren a la escuela, tienen clases virtuales; pero la realidad no es así. Ellos no cuentan con los recursos para la virtualidad, partiendo de que ni tienen luz eléctrica en sus casas. Solo pueden tener acceso al material didáctico que es llevado por las docentes casa por casa, que en sus vehículos particulares llevan y traen a las y los estudiantes. Hasta que dijimos basta".

En la realidad, son los trabajadores quienes después de cumplir sus horarios de trabajo, ven cómo llegar a las casas alejadas para acercar el material didáctico a los hogares.

"Mientras se insiste en que la virtualidad llega a todos y todas, queriendo hacer un corte educativo sabiendo que los estudiantes están sin clases hace ya más de un mes. Es tan grave la situación que hasta se plantea que pasen de año por decreto, y esto no hace más que aumentar la brecha de desigualdad"

"Otro elemento para sumar a que muchos de los alumnos vean cercenado su derecho a la educación es que el trasporte escolar fue cortado y la responsabilidad desde el gobierno se dice que es de la empresa, las distancias que tienen que hacer para llegar a la escuela es de 50 km, que a pie son imposibles y tampoco lo pueden realizar a caballo ya que es tal la crisis en la que están que ni para darles de comer a los caballos tienen y está situación no se ve en mira de resolverse”, indicó la maestra.

" Las escuelas rurales siempre estuvieron olvidadas por los gobiernos de turno, pero hoy con la pandemia eso solo se ve incrementado”, recalcó.

El edificio también se encuentra en pésimas condiciones.

Fuente: Redacción Río Negro.