Este fin de semana, el intendente de Esquel Sergio Ongarato y secretario coordinador, Matías Taccetta, viajarán a Buenos Aires para gestionar obras para la ciudad.

Al respecto, Taccetta comentó: "Quedaron pendientes del viaje que hice en febrero. Viajaremos con el secretario de deportes por la solicitud de una pista de atletismo de alta competencia. Está el compromiso de Nación para financiar esa obra. Tenemos un proyecto de Municipios de Pie para que se pueda financiar, seis proyectos de Argentina Hace para obras de cloacas y servicios de gas y de agua para distintas zonas. Después está la presentación del programa Argentina Contra el Hambre para obtener nuevos montos para la compra de alimentos".

Por otra parte, tratarán de resolver la obra del aeropuerto: "Está dentro de la lista de prioridades. El día lunes iremos al ORSNA para ver por qué no se avanza con esa obra. Hoy en día no tiene empleados. La gente de la UOCRA nos comentó que no tienen más empleados y hay que ver por qué motivo no se ha avanzado en los últimos años".