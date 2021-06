Incluida en el álbum Nevermind, el más vendido de Nirvana, la canción Smells Like Teen Spirit (Huele a espíritu adolescente) fue lanzada en 1991. Pronto se convirtió en el himno de una generación y una de las canciones más influyentes de los años noventa, lo que proyectó a la banda a la fama internacional.

A pesar de ser una de las canciones más emblemáticas del siglo XX, la letra de Smells Like Teen Spirit ha sido objeto de varias interpretaciones, relativas al contexto socio-histórico de la creación y a la historia de la banda.

Smells Like Teen Spirit se convirtió en la canción representativa del grunge, un subgénero del rock alternativo que surgió en Seattle a finales de los años 80. Este género fue el canal para expresar la rebelión, la alienación social y el deseo de liberación.

El nombre del tema ha generado muchos debates. Traducida, la canción "Huele a espíritu adolescente" o "Huele a espíritu joven" promete un retrato generacional. Sin embargo, no queda claro si esa representación es fiel o satírica. Puede ser entendido, simultáneamente, como un himno de una generación y contra una generación.

La canción parece resumir los conflictos interiores de un "espíritu adolescente": el sentido y el absurdo, la fe y el cinismo, el entusiasmo y el aburrimiento.

Enfatizando la rabia propia de la juventud, Nirvana dio voz a la insatisfacción de la llamada generación X ante la sociedad, haciendo resonar el deseo de rebelión.

Traducción al español de Smell like Teen Spirit (Huele a espíritu adolescente)

Carga sus armas

Y trae a tus amigos

Es divertido perder y fingir

Ella está aburrida y autoconfiada

Oh no yo sé una sucia palabrota

Hola, hola, hola, cuán bajo

Hola, hola, hola

Con las luces apagadas es menos peligroso

Aquí estamos ahora, nos divierte

Me siento estúpido y contagioso

Aquí estamos ahora, nos divierte

Un mulato, un albino, un mosquito

Mi libido

Soy el peor en lo que hago mejor

Y por este don me siento bendecido

Nuestro pequeño grupo siempre existió

Y siempre existirá hasta el final

Hola, hola, hola, cuán bajo…

Hola, hola, hola

Y me olvido por qué yo pruebo

Oh sí, supongo que me hace sonreír

Lo encontré difícil, fue difícil de encontrar

Bien, lo que sea, no importa

Hola, hola, hola, cuán bajo

Hola, hola, hola

Una negación (x9)