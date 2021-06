Pablo Imhoff, conocido por su canal "Pablito viajero", llegó a Esquel y nos comentó un poco acerca de su trabajo en la zona.

"Mi proyecto es un viaje en el que planeo recorrer todo el continente Americano, desde Ushuaia hasta Alaska", comenzó explicando.

Sobre su llegada a Esquel, comentó que "no recorrí mucho todavía, trabajé en redes sociales para generar contenido y responder los mensajes".

"Hasta el momento muy bien me recibió la ciudad. El año pasado me tocó pasar la pandemia en Usuahia, Tierra del Fuego. Este año retomé el viaje, iré hasta la Quiaca y veré como seguirá el mundo"

En ese marco, indicó que viajar en este contexto "tiene su parte complicada, por los controles y porque no está todo abierto. A su vez, es una historia más para contar, son las circunstancias de estos momentos que estamos viviendo", sostuvo.

"Lo tomo como una aventura más"

Su esperanza es que en un futuro, "pase todo y sea una anécdota".

Paso entre las provincias

Sobre esta situación en relación a los controles de cada Provincia, recalcó que "depende de los tiempos y de los protocolos de cada una. A veces piden PCR, o en algunas levantan las restricciones, lo tengo que ir viendo en el momento".

"Es más que nada sobre la marcha, e ir improvisando"

Clima en Esquel

"Se nota que está fresco", comentó Pablo e hizo hincapié en que en Santa Fe, lugar donde nació, hay heladas pero "acá hay un frio distinto, es seco y lo disfruto mucho, hay poca humedad. Me gusta estar en un lugar que sea un choque climático, geográfico y cultural, eso me gusta mucho de la Patagonia", sostuvo.

"La idea es buscar historias, darle una vuelta de tuerca. Es muy dificil encontrar un lugar que no sea tan conocido, hay que investigar y buscar las historias"

Recorrido

"Estuve por la Ruta 40, desde Río Mayo, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Gobernador Costa, Tecka y hasta que llegué Esquel", explicó.

Su idea es recorrer todo por la Ruta 40.

Por último, aseguró que "la gente de Esquel es una maravilla, pero me da "no se qué" no poder juntarme, pido disculpas a las personas que me siguen desde hace mucho".

"Entre el trabajo y lo que realizo, tampoco tengo el tiempo, pero en un futuro volveré por la zona y podremos conocernos", cerró.

Imágenes: Instagram de Pablo Imhoff