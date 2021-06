El viernes por la noche, el secretario de Cultura de la Municipalidad, Damián Duflós pasó por un control de alcoholemia y el resultado fue positivo. La primera prueba le dio 0.09 y la contraprueba 0.14. menos del 0.5 que provee la Ley Nacional, pero en Esquel por una ordenanza que ya ha sido muchas veces cuestionada la tolerancia es cero (0.0).

En diálogo con Red43, Duflós comentó que había asistido a un cumpleaños en una cervecería de Esquel y tomó solamente medio vaso de cerveza. Después el cumpleaños siguió y pensó que el alcohol se había metabolizado.

"Fui a cenar. Todas las noches llevo a una de mis hijas a la casa de la abuela. Doy la vuelta y estaba el control de tránsito. Fui a un cumpleaños y había tomado medio vaso de cerveza. Pensé que se había metabolizado pero me dieron esos valores mínimos. Mañana voy a ir al tribunal de faltas a abonar la multa correspondiente. El carnet tiene una inhabilitación y existe la posibilidad de presentar una nota para justificar por qué necesitaría el carnet. En mi caso, estoy solo con mis hijas y mi medio de movilidad es fundamental. Teníamos planificado un viaje a Neuquén y veremos si se puede hacer una presentación para que me puedan devolver el carnet", expresó el funcionario.

"Más allá de la tolerancia cero, lo cierto es que el alcohol se puede metabolizar. Uno no es biólogo para saber en cuánto tiempo se metaboliza. Para la Ley Nacional de Tránsito no es delito, la tolerancia es cero cinco (0.5) No estaba conduciendo en estado de ebriedad y en esos valores no sos un peligro para la gente. Eso es lo que dice la Ley Nacional", agregó Duflós.

De todas formas, el funcionario reflexionó: "Esto es una enseñanza para mí y para todos. Podemos decir tomo un vasito y no pasa nada, pero el alcoholímetro te lo va a marcar y vas a pasar un mal momento".

Duflós además explicó: "Desde el punto de vista como funcionario existe una ordenanza y tengo que hacer caso. Como ciudadano, uno quiere salir a comer una pizza y tomar un vaso de cerveza que no implica tener problemas con el alcohol ni estar en estado de ebriedad. Hasta que no salga algo superador u otra cosa, hay que hacer caso a la ordenanza. Me hago cargo de las responsabilidades que competen. Por supuesto existe la posibilidad de tener un conductor designado. En mi caso no puedo designar a mis hijas a manejar la camioneta porque son menores de edad".

"No sé cuanto tiempo paso. Fue durante la cena, después comimos una torta y después fui a llevar a mi hija a la casa de mi mamá", concluyó.