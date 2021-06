Por las constantes lluvias y el fuerte viento, a una mujer llamada Mariana, vecina de Esquel, se le inundó su casa. Luego de esta situación, la enviaron al Centro de Orientación Socio Educativa (COSE), el día jueves.

Hablamos con ella e indicó que por el momento, espera qué va a pasar. Su casa es precaria y algunas personas se acercaron a arreglarla, pero el problema es que se mueve y entra agua por el piso, ya que es de tierra.

La situación se complica más, porque tiene tres hijos menores de edad: un niño de tres años, una niña de cuatro años y un nene de siete años.

Actualmente busca una respuesta y solución desde el municipio. La directora del COSE habló con la mujer y le indicó que llegan muchos chicos, pero es complicado porque si llega otro chico, ella debería irse.

Su madre vive en las mismas condiciones y personal municipal se acercó a su hogar para ver en las condiciones que se encuentra. Una organización le lleva algunas cosas, además de vecinos de Esquel que fueron a darle una mano de manera particular.

"Si yo me tengo que ir, pido una vivienda digna para vivir", reclama Mariana y manifestó que no puede ir a alquilar algo y que es algo urgente lo que le pasó:

"Se me impide trabajar por el cuidado de mis hijos. Quiero una solución, no que me busquen un alquiler un tiempo, es necesario que se pongan las pilas, no quiero llegar a la situación de volver a mi casa con este clima"

Por último, comentó que "la directora me advirtió que si entra un chico, me tengo que ir. Desde el municipio me trajeron acá, no es mi responsabilidad".

Mientras tanto, espera una vivienda digna o un lugar para poder estar, para que le puedan dar una solución de manera urgente.