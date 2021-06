Violencia en las calles de Esquel: "Vino directo a golpearme"

"Tenemos que tener la templanza para reaccionar ante las situaciones", comenzó explicando Leonardo, conductor del Fiat Fiorino que fue golpeado por el dueño de un Peugeot.

El vecino de Esquel indicó que cuando suelen pasar estas situaciones, y si te equivocaste, "hay que pedir disculpas y seguir viaje", comentó.

En ese marco, recalcó que "tengo que trabajar y una familia a la cual debo mantener".

Situación

"Esta persona entró como venía, yo estaba entregando un paquete, pensó que le iba a decir algo, cruzó y vino directamente a pegarme con sus muletas", explicó.

Sobre su respuesta, indicó que "no lo insulté, le pregunté por qué entró a esa velocidad, a lo que me respondió !Vos quién te crees que sos!"

"Me denigró y me lesionó con sus muletas, me pegó tres veces, su intención era pegarme en la cabeza pero puse mis brazos"

Fue una maniobra, no hubo ningún choque. "Vino a una alta velocidad, si venía más despacio capaz me chocaba. Vi que suele andar rápido, ya que veo su vehículo", sostuvo.

Leonardo realizará la denuncia. "Quiero que esta persona aprenda a respetar a un laburante", remarcó.

"Yo me equivoco y pido perdón, no hay porque pelear. Hubo agresión física y verbal, y él no me conoce"