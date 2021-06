Desde el 5 de Junio en Esquel se atiende sin turno a las personas mayores de 40 años, que aún no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el Covid_19.

También se convoca bajo la modalidad sin turno a la población vacunada con Sinopharm, que aún no haya recibido su segunda dosis.

Lugar y Horarios

Se recibirá bajo la modalidad de atención espontánea en los vacunatorios del Club Independiente y en el Sum de la Escuela N°76, los siguientes días y horarios:

• Club Independiente Esquel (Concejal Gaffet N° 266)

Lunes de 14.00 a 17.00 hs, Martes de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 17.00 hs, Viernes de 9.00 a 12.00 hs y de 14.00 a 17.00 hs

• Sum de la Escuela N°76 (calle Saez Peña N° 1099)

Miércoles de 14:00 a 17:00hs Jueves de 14 a 17:00 hs.

Inscripción previa

Tal como se estableció desde el inicio de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia “Chubut Vacunate”, es indispensable que todas las personas que deseen vacunarse y asistan, estén inscriptas previamente en la web institucional del Ministerio de Salud: www.vacunate.chubut.gov.ar.

A tener en cuenta

Las personas deben concurrir con tapaboca/nariz, presentando su DNI. Quienes asistan por la segunda dosis de Sinopharm deben hacerlo con el certificado de vacunación.

Es importante que: no hayan recibido en los últimos 15 días ninguna otra vacuna, incluida la vacuna antigripal; no hayan sido Caso Confirmado de Covid_ 19 en los últimos 3 meses; que no estén cumpliendo aislamiento por ser Contacto Estrecho de un Caso Confirmado ó manifiesten síntomas compatibles con la enfermedad.

Menores de 40 años con citación programada

Es importante aclarar que las personas menores de 40 años continuarán siendo inmunizadas bajo la modalidad de turnos programados, previa inscripción en la web.