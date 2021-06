El ministro de Defensa, Agustín Rossi, arribó hoy a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia para participar en las instalaciones de la IX Brigada Aérea de la ceremonia de egreso de diez pilotos de la Fuerza Aérea, quienes superaron con éxito el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Transporte (CEPAT), tras cumplir durante un año cerca de cien horas de vuelo. A continuación, se trasladó al Cuartel de “Río Mayo”, unidad del Ejército que por primera vez recibió la visita de un titular de la cartera castrense, donde supervisó las tareas de la IX Brigada Mecanizada.

"El reequipamiento de la Fuerzas Armadas es uno de nuestros objetivos irrenunciables", enfatizó el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, al tiempo que explicó "desde que asumí estamos generando todas las condiciones para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas a partir de la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa); este histórico fondo de asignación específica está pensado para los que hoy son jóvenes, porque cuando ingresan a la carrera militar lo hacen con una cantidad de sueños y expectativas que a veces se frustran por la falta de inversión. Mi compromiso es que esos sueños no se frustren y estoy convencido que vamos en ese camino”, aseguró el funcionario ante los diez egresados de este curso que desde hace 25 años prepara pilotos - recibidos de la Escuela de Aviación Militar- en la especialidad de transporte aéreo.

Allí anunció que en los próximos días arribará al país el primero de los diez aviones B200 recientemente adquiridos por la Fuerza Aérea “que serán de mucha utilidad para generar rutas dentro de LADE (Líneas Aéreas del Estado), como enlace entre las distintas brigadas y para mejorar las capacidades de vigilancia y control de nuestro litoral marítimo”.

Respecto de la situación crítica que atravesaba LADE, el ministro precisó que “durante la anterior gestión estuvo a punto de desaparecer”, y aseveró: “Nosotros reivindicamos su historia y todo lo que significa para la Patagonia argentina, es la única línea de fomento del Estado y como tal debe cumplir ese rol”.

En ese sentido, explicó que si bien la pandemia atrasó los objetivos planteados, “estamos recuperando muchas rutas y seguimos brindando a la sociedad alternativas que otras aerolíneas no prestan”.

Por otro lado, el titular de la cartera hizo un pormenorizado recuento de todos los trabajos e inversiones realizadas para fortalecer y garantizar el cumplimiento de las misiones encomendadas a la Fuerza Aérea. Mencionó el “enorme esfuerzo” para modernizar dos Fokker 28 y un Fokker 27 “que habían sido desprogramados cuando aún tienen capacidad de vuelo y pueden seguir operando”, explicó.

También hizo hincapié en la incorporación de un Boeing 737, “el sistema de transporte de pasajeros más popularizado en el mundo y que nuestros pilotos no volaban desde 2005”, y la pronta adquisición de un nuevo SAAB 340 para ampliar las capacidades de LADE.

En otro tramo de su discurso, Rossi recordó sus últimas visitas al INVAP y a FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA) junto al presidente de la Nación. La primera resultó en la firma de un acuerdo para reiniciar tras casi cuatro años de interrupción “el plan de radarización del espacio aéreo argentino, destinado a completar la segunda línea de la Frontera Norte”; mientras que en Córdoba “se retomaron programas inactivos como la remotorización del Pucará Fénix, para convertirlo en avión de exploración, y la aeronave de entrenamiento IA 100 Malvina, programada y diseñada con los requerimientos específicos de la Fuerza Aérea”, detalló el funcionario. Allí apuntó que el único programa que se mantuvo fue el Pampa III.

Al promediar sus palabras, el ministro brindó un emotivo agradecimiento a “los hombres y mujeres de las tres fuerzas quienes desde el inicio de la pandemia han realizado una tarea excepcional, fuertemente comprometidos con quienes más lo necesitaban”. Y continuó: “Estoy profundamente orgulloso por la respuesta ante distintas situaciones de emergencia que ha vivido la provincia en el marco del COVID-19 y de los incendios forestales”. Allí describió “la permanente asistencia a los pobladores afectados mediante la distribución diaria de raciones de comida y la disposición del Hospital Militar Regional de Comodoro Rivadavia que ha actuado coordinadamente con el municipio y con la provincia para dar la mejor prestación”.

Asimismo, expresó su reconocimiento y homenaje a todos los combatientes y Veteranos de Guerra de Malvinas: “Las Islas son un enclave militar de una de las potencias más importantes del mundo, que tiene puesta la mirada sobre el Atlántico Sur, y siguen actuando como si la guerra no hubiese terminado”. En esa línea recordó que una vez más el Comité de Descolonización de la ONU emitió un dictamen donde “condena la actitud de los ingleses por no sentarse a dialogar; no hubo un país en el mundo que haya levantado la voz a favor de Gran Bretaña”.

Participaron también de la ceremonia los siete aviadores que el mes pasado comenzaron una nueva edición del CEPAT, y a partir de la fecha están habilitados para iniciar la etapa II de esta capacitación destinada a realizar vuelos de LADE (Líneas Aéreas del Estado), operativos, de traslado de personal y carga general, entre otros.

De los diez aviadores homenajeados, seis continuarán sus tareas en la IX Brigada Aérea, a bordo de los Twin Otter y del SAAB 340; otros dos se trasladarán a la II Brigada Aérea, en la ciudad entrerriana de Paraná, donde volarán aeronaves Lear Jet LJ 35 A; mientras que los restantes seguirán su carrera en la Base Aérea Militar Morón, pilotando los Beechcraft C-12 Huron, recientemente adquiridos por nuestro país.

Al concluir el acto, el ministro se dirigió al Cuartel del Ejército “Río Mayo” para dialogar con el personal y recorrer las instalaciones de esta unidad ubicada al sur de la provincia del Chubut: “Las Fuerzas Armadas argentinas están destinadas a cumplir un rol de creciente y trascendente protagonismo, y uno de nuestros objetivos irrenunciables es sostener su reequipamiento para garantizar la soberanía del espacio terrestre, aéreo y marítimo”, precisó.

Acompañaron al ministro la senadora nacional, Nancy González; el senador nacional Alfredo Héctor Luenzo; el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; junto a los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División Juan Martín Paleo; del Ejército, general de División Agustín Humberto Cejas; de la Fuerza Aérea, brigadier Mayor Xavier Julián Isaac; y el comandante Conjunto de la Zona Emergencia Chubut, coronel Néstor Leonard.