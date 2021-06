En la hora de preferencia de la sesión del Concejo Deliberante el edil Matías Peláez, se refirió al tratamiento mediático de la situación sanitaria de Esquel por parte del Ministro de Salud, Fabián Puratich, asegurando que "nos gustaría que nos atiendan el teléfono para buscar otras vías de comunicación porque nosotros también tenemos responsabilidad y actuamos".

Y agregó: "Ojalá que dejen de hacer la telenovela mediática y den respuestas para que en Esquel pongan más camas de terapia intensiva".

Por su parte la edil del Bloque de Cambiemos, Karina Otero, se refirió a la situación expresando que "nadie puede desconocer la situación del Hospital ni el acompañamiento del Municipio desde que comenzó la pandemia. Escuchamos las declaraciones del Ministro de salud, quien aparentemente maneja su política sanitaria sin tener en cuenta el contexto que vivimos hoy".

Y explicó: "No se trata de abrir el comercio o no abrir, para muchos se trata de comer o no comer, de poder pagar sus servicios esenciales. No todos tienen un sueldo esperando a fin de mes".

En este sentido agregó: "Me pregunto cuál es la política sanitaria exitosa a la que refiere Puratich, si hace más de un año estamos con un Hospital sin camas, sin recursos con un personal agotado y despreciado por un Gobierno que tiene un destrato constante y quedó plasmado en el ultimo acuerdo con los trabajadores de la salud".

Por último habló el el edil del bloque de Cambiemos, Diego Austin, indicando que es necesario ser autocríticos, "tratemos de trabajar todos juntos porque el virus no distingue color político. el mensaje que le enviamos a la sociedad es patética, hay que ponernos los pantalones largos".

"Criticar los dichos de un lado y del otro es poco serio, yo lo que no quisiera ser es poco útil, porque si eso pasa me voy a mi casa", concluyó.