Fue el resultado de uno de los talleres de composición musical que imparte el artista en diferentes lugares de Latinoamérica; esta vez el tema fue escrito en México junto a autores de ese país y de Argentina.



La idea, en principio, era hacer un videoclip basado en una historia real. “Cuando volví pensé en que la historia para el video podía salir del deporte. Fue un placer compartirlo con dos campeonas como Leonela y Dayana Sánchez (medalla de oro y plata -respectivamente- en los Juegos Panamericanos), quienes aceptaron de inmediato participar, aún sin haber escuchado el tema".



“Estuve varios días en el gimnasio entrenando con ellas, filmamos en los lugares donde siempre transitan, por eso todo resulta tan real”, explicó Rojas a los medios de comunicación ante el lanzamiento de la canción.



También existe otro video del tema, grabado en estudio en el marco de la pandemia.



Sobre Jorge Rojas



Nació en Cutral Có, Neuquén, el 4 de marzo de 1972, pero su infancia y parte de su vida transcurrió en el Chaco Salteño.

Terminó la primaria en Santa Victoria y la secundaria en Tartagal. La escuela estaba a 8 kilómetros de su casa, y tenía clases a la mañana y educación física a la tarde, por lo que viajaba 32 kilómetros diarios en bicicleta.

Creció en una familia de cantores y poetas. Participó en un dúo llamado “Los del Cerro” pero en el año 1992 conoció a "Los Nocheros", todas las noches se deleitaba con sus presentaciones en la Peña General Güemes y se imaginaba que formaba parte del grupo. Cuando uno de sus integrantes decidió abandonar el grupo fue invitado a reemplazarlo.



En 1994, el grupo logró la mayor aspiración de todo artista folclórico: la Consagración de Cosquín. Transcurrieron casi once años durante los cuales “Los Nocheros” sacaron a la venta nueve compactos. A pesar de todo el cariño y de las largas noches compartidas, luego de más de una década, Jorge tomó la decisión más importante de su carrera artística: separarse del grupo y lanzarse como solista.

Es así, como en el mes de agosto del año 2005, da a conocer su primer disco como solista titulado "La Vida", integrado por catorce canciones, la mayoría compuestas por él. En el año siguiente recibe el premio Consagración Cosquín 2006 y Premio Gardel 2006. Desde entonces el artista no ha dejado de crecer y trabajar, recibiendo la aprobación del público en cada presentación y cada propuesta musical.

Es de destacar que Jorge Rojas trabaja con varios músicos y compositores, apoyando a los ya consagrados o nuevos talentos. Ejemplo de ello es su labor como productor de varios álbumes del Chaqueño Palavecino ("Chaqueñadas", "La pura verdad", "Juan de la calle") y de Los Carabajal ("Espíritu" y "Aniversario").





Letra de Viaje

Crecer me ha llevado tiempo, el suficiente para cambiar

la vida te va enseñando tarde o temprano

después de abrazar inviernos, de perdonar, de volver a amar

en busca del mismo cielo detrás de un sueño que eché a volar

Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel

me dicen que lo vivido no ha sido en vano

me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad

soy todo lo que he perdido y lo que he ganado

Tratando de abrir camino

así me encontró el destino

andando…

Porque en este viaje

soy un pasajero

con los pies descalzos,

con el alma en vuelo

Solamente un viaje,

eso es lo que tengo

y este corazón que me trajo aquí

seguirá latiendo

Las huellas y cicatrices que la batalla dejó en mi piel

me dicen que lo vivido no ha sido en vano

me queda lo que ha dolido, lo que me ha dado felicidad

soy todo lo que he perdido y lo que he ganado

Tratando de abrir camino

así me encontró el destino

andando…

Porque en este viaje

soy un pasajero

con los pies descalzos,

con el alma en vuelo

Solamente un viaje,

eso es lo que tengo

y este corazón que me trajo aquí

seguirá latiendo

seguirá latiendo

seguirá latiendo.