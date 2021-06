Durante la mañana de este lunes, referentes del PJ Esquel y representantes de distintos sectores mantuvieron una reunión con el Intendente, Sergio Ongarato, manifestando su apoyo y acompañamiento a las distintas gestiones que realiza la Municipalidad en el marco de la pandemia por Covid-19.

Del encuentro participaron, Miguel Álvarez, Luciano Nataine, Natalia Pineda, Javier Comparada y Martín Sandoval.

En este sentido, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, expresó que actualmente hay una posición unánime de muchos sectores de la ciudad por lo que "tenemos que trabajar juntos para que se solucionen los problemas sanitarios".

Y advirtió que además de la cuestión de salud "que sabemos que es complicada, hay una situación social muy tensa, de lo que devienen muchos puestos de trabajo que se pierden y es nuestro trabajo hacer todo es esfuerzo para sostenerlo".

"La forma de aliviarles el trabajo al personal de salud es no contagiándonos, cuidándonos y desde lo institucional logrando lo que hace falta. Tener cuatro camas de terapia intensiva para casos no covid también es esencial", indicó respecto al pedido que realizó al Gobierno Provincial.

Y reflexionó: "El covid fue la tercer causa de muerte en la provincia, pero, ¿Quién está atendiendo las otras dos primeras causas? Hay que cuidar la salud de manera integral".

Por su parte, el Secretario de Empleados de Comercio, Miguel Álvarez, agregó que le preocupa "no tener las herramientas para salvarle la vida a las personas, porque en otros lugares no los van a dejar entrar".

"No me preocupa si el Gobierno de la Provincia tiene que poner 10 o 20 millones de pesos, no estamos gestionando para el sector privado, estamos a favor de salvar las vidas", indicó Álvarez.