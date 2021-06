El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Dr. Emiliano Biondo dialogó con Red 43 sobre la implementación de la vacunación a personas con o sin factores de riesgo a personas de entre 18 y 59 años en Esquel.

En esta etapa está cubierto casi la totalidad de los grupos de riesgo, aún restan algunas personas que "tienen la posibilidad de continuar vacunándose", resaltó Biondo.

Y explicó que los grupos que se vacunarán no están incluidos como grupos prioritarios, "pero es una estrategia para evitar la dispersión de la enfermedad. Si logramos la estrategia de vacunar a la mayor parte de la población, el virus puede dejar de circular más prontamente".

En este sentido, Biondo explicó que se determinó comenzar a citar a las personas de mayor edad a menor edad. "Esta semana comenzarán con las personas de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo, se los citará porque seguimos con la medida de realizar una inscripción previa en la página https://www.vacunate.chubut.gov.ar/

El epidemiólogo destacó que: "La persona que no está registrada, no será vacunada por lo que les pido que si no tienen tecnología para hacerlo le puedan pedir a algún familiar o conocido ayuda para ese trámite".