Durante la mañana de este miércoles, vecinos del B° Badén I, llevaron adelante un reclamo frente a la Municipalidad de Esquel, solicitando respuestas ante la falta de finalización de la obra de gas en el sector.

El Intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, manifestó instantes después que "tenía pensado que esta obra no iba a tener problemas. La realidad es que hoy hay un problema; terminé yendo a Camuzzi personalmente y me dijeron que hay una cuestión burocrática que tiene que completar la empresa y ya está encaminado. En as próximas horas estaría el empalme de la red existente con la nueva, con la cual ya va a haber gas corriendo por esa red".

En este sentido, el mandatario municipal confirmó que "esta red de gas les cambia mucho el estándar de vida y confort al tenerlo".

Por último, Ongarato solicitó a los vecinos que comiencen a hacer los trámites correspondientes en Camuzzi: "van a tener gas en el nicho de la casa. Hay que tener un regulador de presión de gas y un medidor. Tiene que tramitarlo cada vecino. Por ahora, hay uno solo que tiene las inspecciones internas hechas".