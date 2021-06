Durante la mañana de este miércoles vecinos del B° Badén I, llevan adelante el reclamo frente a la Municipalidad de Esquel, solicitando respuestas ante la falta de finalización de la obra de gas en el sector.

En este sentido, Ariel Méndez, representante de los vecinos, dialogó con Red43 sobre el reclamo y destacó que decidieron acercarse a la Municipalidad "para realizar nuevamente el reclamo por lo que dijo Matías Taccetta".

Y agregó que como vecinos se informaron sobre el motivo de la no realización del empalme, "desde Camuzzi nos dicen que ellos no son responsables porque la obra aún no está vinculada al servicio de gas. La empresa tiene que entregarle la obra al municipio, y el municipio lo envían a Camuzzi".

Sin embargo afirmó que hasta el momento la empresa no se presentó, "no dio ninguna señal y no hay respuesta. No sabemos cuál es el problema, queremos que se haga presente porque somos casi 40 familias que esperamos hace más de 20 días para poder hacer las conexiones de gas".

Méndez aseguró: "No le pueden echar la culpa a los vecinos, queremos que esto se haga de la mejor manera y que se diga la verdad de cuál es el problema".

En este marco, el vecino expresó que están preocupadas por la llegada de los días más fríos, "tenemos el invierno encima, y ya no podemos seguir esperando. Necesitamos que el empalme se haga hoy".

Y recordó que una vez finalizada esa obra, es necesario realizar otros trámites que demandan tiempo, "hay que continuar esperando unos días para pedir el medidor y demás, pero ya fuimos pacientes y ahora queremos que nos den respuestas".

"Hace dos años esperábamos la obra, la iban a terminar en 15 días, pero hace dos meses esperamos un empalme que en tiempo de trabajo son dos horas", aseveró.

Por último Méndez señaló que "hay muchos niños en el Barrio que están esperando el servicio, muchas familias vendieron lo poco que tenían para comprar material o pagar el matriculado y aún no se concreta el empalme".