(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Se acerca el momento del traspaso y este es un muy lindo momento, a pesar de la pandemia, de poder analizar los profundos cambios que deberá realizar Hernán Maciel dentro de la Secretaria de Deportes, pensando en solo en estos dos años y medio que le queda de gestión al Intendente Ongarato, sino pensando en un verdadero plan quinquenal en cuestiones que tiene que ver con el deporte social, el deporte de alto rendimiento, la llegada a los barrios, el tener un contacto más que fluido con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como así también diseñar un agresivo plan de capacitaciones, muy necesaria en este tiempo de de pandemia.

No nos queda en claro, eso de seguir la misma línea de su antecesora. No sé si el Intendente lo analizó de esta manera. Si hubiese sido por la continuidad, la continuidad era Esteban “Chiqui” Varrente y esto no sucedió.

Nuestra óptica señala que lo ideal es barajar y dar de vuelta. Sin condicionamientos. Hernán Maciel deberá asumir este viernes con su equipo de confianza, de su más entera confianza y esto no se tiene que negociar.

Este es un tema qué hasta el momento, según se pudo averiguar, no está del todo resuelto. Hernán debe poner su Director y los coordinadores más inmediatos de entera confianza. Duela a quien le duela.

Esto no se tiene que negociar. No se puede negociar

FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE TODOS LOS SECTORES

La pandemia nos ha permitido estar más en contacto con la pc o celulares. Es cierto que mucho “la webean”, mirando facebook y twitter y opinando de todo y de todos.

Estas son herramientas que hay que utilizar, saber utilizar y dentro del deporte y la actividad física hay mucho por leer, estudiar, analizar y compartir.

Desde la Secretaría de Deportes se debe promover las distintas capacitaciones en lo que tiene que ver Reglamentos de Juegos y competencias, arbitrajes de todo tipo, capacitaciones a líderes barriales, compartir experiencias con otras localidades del país sobre el armado de encuentros deportivos. Deporte y género. Desarrollo del deporte infantil, conocimientos sobre otras infraestructuras deportivas.

Saber usar la tecnología para el análisis de algún deporte en conjunto o de deportistas de en particular.

Y todo esto tiene que estar coordinado y gestionado desde la Secretaria de Deportes. Claro que la pandemia y la famosa virtualidad nos hizo ver una gran diferencia que hay en la sociedad, los que tienen y los que no tienen.

Los que tienen las mejores computadoras, los mejores celulares y las más rápidas conexiones a internet.

Y los otros que no tienen un mango para ponerle crédito a su celular, que no pueden pagar un servicio de wifi o que nunca vieron un Smart TV.

AGUANTE EL PUNTO DIGITAL

Hay un espacio dentro de la ciudad de Esquel que es de suma importancia para la capacitación, nos referimos al Punto Digital (antes conocido con el nombre de NAC o Núcleo de Acceso al Conocimiento).

En ese espacio, ubicado dentro del barrio Don Bosco, sobre pasaje Tecka y Sarmiento; hay un amplio espacio con diez computadoras todas conectadas a internet.

Ese espacio, coordinado por Claudio Echauri es un lugar ideal para realizar todo tipo de capacitaciones, sobre todo para quienes no tenga el acceso a la virtualidad.

Será cuestión de armar un convenio y adelante con los faroles.

Con la Universidad también hay que tener una mayor relación. Los grandes deportistas de Esquel, no por edad, sino por resultados, podrían obtener grandes beneficios en estudiar algunas de las carreras que se dicten en la sede Esquel.

Becar a “Coco” Muñoz, Joaquín Arbe, Megan Ritson Rowlands, Geraldine Roberts y darles las condiciones para que puedan estudiar y entrenar sería lo ideal.

Por otra parte, un proyecto por demás ambicioso tiene que ver con las carreras que se dican en Esquel.

En un futuro la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tiene que tener carreras relacionadas con la actividad física y el deporte, psicología aplicada al deporte, Licenciaturas o tecnicaturas en Turismo Deportivo, por nombrar algunas de ellas.

EL DEPORTE EN LOS BARRIOS

Todo tiene que ver con todo. Capacitando a los líderes barriales se llega de la mejor manera a los vecinos de Esquel. Es que son ellos quienes tienen “barros en las zapatillas” y son ellos quienes tienen facilidad para llegar a los distintos lugares.

No alcanza solo con sacarse una foto con los presidentes de las Juntas Vecinales, darles cinco pelotas y pegarse la vuelta.

Es más, con mucho respeto por los presidentes barriales, pero a veces son elegidos por una minoría del barrio, no tan representativo por cierto.

Muchos de los talleres deportivos tienen que funcionar en los barrios. Atletismo tiene que ser uno de ellos. No todo tiene que estar concentrado en la pista atlética municipal (que a veces uno piensa si no sería mejor bombardearla, que la prensa de Buenos Aires se entere, y hacer una nueva de tartán o de solado sintético, como se merecen nuestros atletas.

Lo señalamos en la primera parte de este relato. Tiene que haber actividades deportivas y recreativas en Alto Rio Percy y en Nahuel Pan, porque el deporte es un derecho para todos.

La Secretaria de Deportes es un pesado elefante que tiene unos 90 empleados, bajo distintas modalidades de vínculos con el municipio. Lo que hay que hacer es moverlos, simplemente eso, moverlos para que todos se muevan en Esquel.

FORTALECER EL DEPORTE COMARCAL

Una vez que Hernán Maciel se acomode en su nuevo puesto de trabajo, es momento de reunirse con los directores de deportes de la comarca andina y diseñar una especie de Ente Cordillerano del Deporte (o como lo quieran llamar), con la idea de generar proyectos en común, Esto serviría para fortalecer los vínculos de la región y diseñar un proyecto en conjunto que sea más fácil el conseguir financiamiento.

Armar Gran Prix Cordillerano de Atletismo, de Tenis de Mesa, de Gimnasia, de Mountain Bike, de Tejo, de Discapacidad y de tantos otros deportes que no son tan conocidos y que necesitan de un constante apoyo para su desarrollo.

Es cierto que la Pandemia condiciona todo, pero también es cierto que en algún momento este bicho del Covid 19 no picará más y para ese momento tenemos que estar preparados.