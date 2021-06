Al final el camino fue exponer ante la prensa sobre las dificultades del Grupo Joven. Lo que pasa es que cada uno está metido muy en su mundo y muchos no miran lo que pasa a su alrededor.

El grupo Joven Ceferino es una institución social, comunitaria y deportiva que realiza un trabajo increíble con los vecinos del barrio, pero que tiene poca prensa y ante el desconocimiento uno no sabe las necesidades de allá arriba en el barrio Ceferino.

Tuvo que salir Eduardo Castagnino a gritar a los cuatro vientos contando que le cortaron el gas, que no puede generar recursos porque el COEM, el municipio y los DNU provinciales no se lo permiten y ante esta imposibilidad unas 100 personas no recibieron tal vez la única ingesta del día.

Un vecino tuvo que tomar la posta para organizar una competencia virtual con la idea de juntar fondos; otro vecino se sumó para la toma de tiempo y hacerlo algo más “oficial” y otros vecinos que entendiendo que nadie se salva solo, metieron la mano en el bolsillo para decir “yo pago una boleta” y así se fueron sumando voluntades y la bolsa de arena se llena de esta manera: puñado tras puñado y granito tras granito.

Y el municipio tuvo que girar las antenas para arriba. Dejar de mirar el centro de la ciudad para tomar cartas en el asunto.

Pagó las boletas faltantes y gestionó el recupero del gas para el sum del grupo Joven.

Claro que ahora la lucha continúa, porque la pandemia sigue y la panza vacía debe ser un dolor de todos.

Después de un tiempo prolongado, algunos dicen después de dos años de tocar timbre, el intendente Sergio Ongarato recibirá hoy en su despacho al presidente del Grupo Joven Ceferino Eduardo Castagnino. El encuentro será a las 9.30 horas, según se informó.

En esta reunión Castagnino, con sus palabras, intentará contarle al intendente todo el trabajo social que se llevar a cabo en el barrio Ceferino, le dirá las necesidades del club y del barrio y también le dirá que “no hay nada más poderoso que la voluntad de un corazón solidario”.

Los planetas se van alineando y además, se avecinan nuevos aires en la Secretaria de Deportes.