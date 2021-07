Siempre hay que ir a la fuente. Regla básica para escribir un artículo periodístico. Cuando Hernán Maciel regresó de Buenos Aires fue muy claro sobre dos competencias de aventura que recibiría Esquel en los próximos meses. Una de ellas, ya confirmada: Huemules Challenger, programado para marzo del año que viene.

Y la otra prueba, bastante particular por cierto, pero que nunca desembarcó en Esquel es la XK Race, cuyo circuito de tres o cuatro fechas por año, que ya tiene una vigencia de unos 15 años y que mueve atletas de muchos lugares del país y del exterior.

En la XK Race ya participaron distintos multiatletas de la ciudad, por ejemplo Karina Alonso, a quien entrevistamos días atrás para que nos cuente las característica de esta carrera, que recorrer lugares fantásticos, tan fantástico como ser la región cordillera del Chubut, más precisamente Esquel y sus alrededores.

Pero seguimos investigando y nos fuimos directamente a uno de los organizadores.

“Yo estuve en contacto con Hernán Maciel gracias a Walter Torres, quien me pasó su contacto. No pude reunirme personalmente con él porque yo no estaba en Buenos Aires cuando Hernán vino para acá, pero uno de mis socios, Gastón Busso, si lo hizo y pudieron conversar bastante”.

Así lo destacó al programa “Sucesos Deportivos”, Alejandro Alito Luchini, uno de los organizadores del XK Race, competencia en la que Hernán Maciel señaló en su momento de lo importante de traerla a nuestra ciudad.

“La idea es a futuro poder llevar esta carrera a Esquel, no para este año porque no hay tiempo y porque es un año complicado, pero sería importante tener a Esquel en el calendario del XK Race”, remarcó además Luchini.

- ¿Cómo es la organización del XK Race y de cuántas plazas se compone el circuito?

- Nosotros estamos hace más de 15 años con este circuito. Nació en el año 2006 donde venimos año a año haciendo un promedio de 3 ó 4 carreras, donde nos hemos movido por un montón de provincias de nuestro país y aunque no estuvimos en Esquel, estuvimos muy cerca porque hicimos una fecha en Lago Puelo, siendo esta la carrera más al sur que tuvimos.

Generalmente tenemos un formato de carrera de unos 200 km de promedio y una más importante en distancia de que la llamamos “Traverse” que es la que se va a hacer este año en Bariloche que es como la carrera final de la temporada, donde tiene una distancia que llega a unos 300 km.

- ¿Qué conoces de estos lugares, de Esquel, de Trevelin, del Parque Nacional Los Alerces?

- Conozco bastante porque estuve por allá en el 2010 cuando hicimos una competencia con la firma Peugeot, donde se largó desde la Laguna Verde dentro del Parque Nacional Los Alerces y terminamos en Puerto Madryn, es decir una carrera atípica, muy televisiva, con equipos de elite que fueron invitados y esa carrera nos permitió conocer gran parte de la zona de Esquel, de hecho yo soy amigo de “Loli” Roberts quien en aquel momento nos ayudó en el armado del recorrido, donde nos mostró un montón de lugares y además conocemos a varios atletas que han corrido durante todos estos años tanto en el XK como en otras carreras, como ser Sergio Trecamán, Karina Alonso, “Pachi” Sánchez, “Lali” González, Alejandra de Bernardi. Hay muchos de Esquel que se han arrimado al XK o han viajado muchos kilómetros estar presente en un XK y por ello yo considero que sería bueno que ahora estos deportistas tengan la oportunidad de correr en casa

- ¿Es muy complicada la organización de esta carrera?

- Es una carrera costosa en cuanto al extremo que se busca en sus recorridos, obviamente que la geografía ayuda mucho. Pensá que el formato de carrera requiere de muchos permisos y abarcan una distancia grande donde se debe usar la navegación para el recorrido de la misma. La carrera no está marcada como por ejemplo en trail o un tetra donde se sigue un recorrido de marcas, acá se usa solo la orientación con un formato de mapa y cada uno elige por donde ir y eso es un poco el condimento que tiene esto.

Y esta carrera tiene además un costo organizativo en cuanto a seguridad, permisos, relevamiento. No es una carrera masiva en cuanto a la presencia de corredores, pero si es una carrera que con todo lo que tiene como producción genera mucho material fotográfico y televisivo y está siempre en el espejo de muchos futuros corredores que siempre la van a querer correr hasta que se animan a correrla.

Hay mucha gente que ya nos conocen, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay que les atrae mucho esta carrera.

-¿Tienen una fecha probable para Esquel o tiene que seguir avanzando en las negociaciones?

-Todavía no se cerró un acuerdo para tener una fecha ya estipulada donde el calendario siempre es difícil porque hay lugares y destinos como puede ser la Patagonia que obligan por un tema de clima a desarrollarlo siempre en meses en el verano o cerca del verano y siempre se entiende que hay una temporada de turismo en el medio y no es bueno poner un evento, entonces se acota mucho. Después hay lugares que ya estarían con fechas establecida porque nos hay apoyado desde un principio como ser Villa la Angostura que nos pidió una fecha para marzo del 2022 y repetir allí la carrera, pero igual a nosotros también nos gusta buscar nuevos lugares.

Dios quiera que se pueda diagramar algo con Esquel, no te podría confirmar una fecha precisa pero yo creo que en el 2022 o en el 2023 podrían tener esta posibilidad.