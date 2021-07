“Pedro Navaja” es una canción del género musical conocido como "Salsa" compuesta e interpretada por el músico panameño Rubén Blades junto con Willie Colón también músico, cantante y compositor estadounidense de origen puertorriqueño.

El tema -que trata sobre un proxeneta y hampón con ese apodo- forma parte del álbum Siembra de 1978, catalogado como uno de los más importantes del género “Salsa” de todos los tiempos y el más vendido del sello Fania. Fue inspirada en la canción de jazz popularizada en inglés en 1956 como Mack the Knife por Louis Armstrong, que a su vez es una adaptación del tema alemán de 1928 Mackie Messer, de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Pedro Navaja narra los últimos momentos de este personaje y una prostituta en una calle del "viejo barrio". El tema fue grabado por el autor tras su insistencia ante los directivos del sello Fania Records que se negaban a grabarla por considerarla muy larga.

El arreglo musical estuvo a cargo del trompetista puertorriqueño Luis "Perico" Ortiz, producida por Willie Colón y grabada en La Tierra Sound Studios en la ciudad de Nueva York.

La unión de Blades y Colón trastocó la Salsa y mostró la amplia capacidad del género -hasta el momento muchos lo consideraban de música marginal- para navegar por lugares que nunca se habían hecho eco de su rítmica; abordando las temáticas más diversas y rompiendo los parámetros de las radio-emisoras sobre los tiempos de duración de las canciones. El desarrollo de la propuesta del dueto fue avasallador en éxitos y delineó el compromiso social al frente de las filas que abogan por la igualdad de derechos y la justicia social.



Letra de “Pedro Navaja”

Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar

Con el tumbao que tienen los guapos al caminar;

Las manos siempre en los bolsillos de su gabán

Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal.

Usa un sombrero de ala ancha de medio la'o

Y zapatillas por si hay problemas salir vola'o,

Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando,

Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.

Como a tres cuadras de esa esquina una mujer

Va recorriendo la acera entera por quinta vez,

Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar

Que el día esta flojo y no hay clientes pa' trabajar.

Un carro pasa muy despacito por la avenida

No tiene marcas pero todos saben que`s policía.

Pedro Navaja las manos siempre dentro’ el gabán

Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.

Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina

No se ve un alma esta desierta toa' la avenida;

Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán

Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro’ el gabán.

Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie

Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle.

Y mientas tanto en la otra acera va esa mujer

Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer.

Mientras camina, del viejo abrigo saca un revolver esa mujer,

Iba guardarlo en su cartera pa' que no estorbe;

Un 38 Smith and Weston del especial

Que carga encima pa' que la libre de todo mal.

Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima,

El diente de oro iba alumbrando to'a la avenida

(La hizo fácil)

Mientras reía, el puñal le hundía si compasión,

Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón.

Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía

A esa mujer de revolver en mano y de muerte herida a él le decía,

Yo que pensaba hoy no es mi día estoy sala'

Pero Pedro Navaja tu estas peor no estas en na'.

Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió,

No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloro.

Solo un borracho con los dos muertos se tropezó,

Cogió el revolver, el puñal, los pesos y se marchó.

Y tropezando, se fue cantando desafinao'

El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción:

Coro

La vida te da sorpresas, sorpresas sorpresas te da la vida

¡Ay Dios¡

Pedro Navaja matón de esquina

Quien a hierro mata a hierro termina

Maleante pescador

Pa’l anzuelo que tiraste,

En vez de una sardina un tiburón

Enganchaste.

La, la, la, la, la, la, la, la

I like to live in America.

Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York

Como decía mi abuelita

El que de último ríe, se ríe mejor

La, la, la, la, la, la, la, la

I like to live in America

Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo,

Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.

En barrio de guapos cuidado en la acera

Cuidao’ camará que el que no corre vuela

Como en una novela de Kafka

El borracho doblo por el callejón