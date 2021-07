Días atrás, el secretario de Obras Públicas había manifestado que para abrir la calle Rivadavia en la intersección con Avenida Perón, habría que demoler las viviendas que se encuentran en el sector.

Sin embargo, el intendente Sergio Ongarato descartó la posibilidad y explicó que la calle podría pasar entre las viviendas.

"En el convenio que se firmó, se hablaba de trasladar dos viviendas que están sobre la esquina en diagonal al muñeco de nieve que se trasladarían. EL conjunto de viviendas que estaría sobre la Rivadavia, la calle podría pasar normalmente", expresó.

"Sí las dos viviendas esas y un pabellón de la Unidad 14. Eso hay que reconstruir y trasladar a los internos. Luego hay que hacer un cerco perimetral para la Unidad Penitenciaria, que no es un cerco cualquiera y cuesta su plata. Tiene seguridad y tiene que se aprobado por ellos. Estamos gestionando los fondos para realizar esos trabajos", agregó el intendente.

Además, Ongarato sostuvo: "Si va a haber un hospital ahí, dos viviendas no es lo mejor así que se va a tratar la reconstrucción. No se va a perder viviendas ni infraestructura, solo una reducción de superficie en la que vemos que no se hacía un uso intensivo de las mismas".

"La apertura de la calle implica tocar los cercados perimetrales. Eso hay que hacerlo. Reconstruir las dos viviendas y a partir de ahí abrir las calles", concluyó.