El sábado por la mañana, un joven de Bariloche provocó grandes daños materiales en la terminal de ómnibus y agredió al personal de atención de la empresa Mar y Valle, que recibió un golpe de piedra en la cabeza.

La gerente de la terminal, María José Utges se refirió a lo sucedido aquella mañana: "El chico tenía el pasaje para Bariloche. No se anunció por altavoz, sino que lo anuncian los choferes que se va a producir la salida. Aparentemente no lo escuchó y no prestó atención al anuncio de los choferes", explicó.

"Se acercó a reclamar el pasaje. Cruzó palabra con el chico de la agencia, le explicó que no se le iba a reconocer el pasaje. Se retira de la terminal y vuelve a ingresar directamente a la oficina. Ingresó a la oficina, rompió las cosas de adentro y el vidrio. Le arrojó una piedra al chico de la agencia que impactó sobre uno de los vidrios del kiosco, le pegó en la cabeza al chico de la agencia y rebotó a la puerta de las dársenas de la terminal", agregó Utges al relato.

Sobre el estado de salud del empleado, remarcó: "Sufrió unos mareos por el impacto. Se lo llevó a la guardia del hospital y gracias a dios no le pasó nada. Si le pegaba más de lleno u en otra parte estaríamos lamentando algo más grave".

A raíz de la situación, la gerente comentó que podrían cambiar la manera de anunciar los viajes: "Lo hacen los chicos de las agencias o los choferes. Se evalúa usar el altavoz, a veces no se justifica porque hay 2 salida. No hay mucha gente. Todo el resto escuchó y subió. Ahora se evalúa cambiar cómo se anuncian las partidas de los colectivos":

"Tenemos la seguridad y también está la Policía. Cuando vieron que arrojó la piedra, lo interceptaron a la salida y lo agarraron. Tenemos la seguridad de la terminal que pertenece al municipio", concluyó.