En horas de la mañana del día 10 de julio, un joven perdió el colectivo y comenzó a romper vidrios y otros elementos de la terminal de Esquel.

La Comisaría de Esquel informó que el joven oriundo de Bariloche, se debía dirigir a dicha localidad, pero como perdió el micro, destrozó los vidrios de la oficina "Mar y Valle", quien le había expedido la venta del pasaje.

Al perder el colectivo, procedió a destruir uno de los vidrios de la puerta de acceso a la Terminal de Ómnibus y el vidrio de la oficina.

Posteriormente se detuvo al joven y se dio intervención al Fiscal de turno y el Área de Criminalística.

Por la tarde, alrededor de las 16.30, en Tribunales se llevó a cabo la audiencia de control de detención donde se lo imputó por el delito de daños. Cabe destacar que es un delito con una pena mínima, por lo que recuperó la libertad.

Un día después hablamos con la gerente de la Terminal, María José Utges, quien detalló que "el chico no prestó atención al anuncio de los choferes" y manifestó que tenía el pasaje para la ciudad de Bariloche, pero en el momento en el cual los choferes anunciaron que se iba a producir la salida, aparentemente no escuchó y no prestó atención al anuncio.

"Se acercó a reclamar el pasaje. Cruzó palabra con el chico de la agencia, le explicó que no se le iba a reconocer el pasaje. Se retira de la terminal y vuelve a ingresar directamente a la oficina. Ingresó a la oficina, rompió las cosas de adentro y el vidrio. Le arrojó una piedra al chico de la agencia que impactó sobre uno de los vidrios del kiosco, le pegó en la cabeza al chico de la agencia y rebotó a la puerta de las dársenas de la terminal", agregó.

