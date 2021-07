El padre de la joven que fue atropellada sobre Av. Fontana, Mario Colinecul, dialogó con Red43 para hacer un descargo sobre el hecho.

Vale mencionar, que el accidente en donde resultó lesionada su hija, se produjo el pasado 14 de julio en la intersección de Av. Fontana y Av. Ameghino alrededor de las 21:40 Hs, la policía dio a conocer que un vehículo chocó a la joven y se dio a la fuga.

En este sentido, su papá explicó que la adolescente fue embestida por un vehículo de color blanco que conducía un hombre y quien al momento del hecho, se dio a la fuga, "ella logró reconocerlo, se acercaron a asistir a mi hija una mujer y sus hijas que circulaban por ahí y observaron un bulto tirado":

"Quiero agradecer al personal policial y de salud que nos atendió muy bien, pese a la situación de pandemia que estamos atravesando. Además una mujer de apellido Marinao me auxilió, me llevó y me ayudó a hacer todos los trámites", continuó Colinecul.

Y expresó, que en un momento de enojo, subió a las redes sociales un texto manifestando la impotencia que sentía. "Expliqué que conducía un hombre, no la titular del vehículo".

"No la juzgo, y ni ella ni su familia tienen la culpa. Ella se acercó a mi casa, habló con mi hija", afirmó el padre.

Y agregó: "También vino el hombre que manejaba, y le pidió perdón a mi hija. Es un acto muy bueno y vi que estaba arrepentido. Somos humanos y todos podeos tener una falta".

Asimismo Colinecul indicó que habló sobre la situación con su familia, "y está todo bien. No quiero que se siga generando un maltrato porque él vino a poner la cara y se hace responsable de todos los gastos".

"Quiero aclarar que si por un estado que subí perjudiqué a la señora o a su familia, les pido disculpas", sostuvo.

En este sentido, determinó: "Lo que yo hablé con el hombre y con mi hija queda del portón para adentro".

Por último, Colinecul pidió a los vecinos tomar conciencia: "En esta ciudad tan chica de que si vamos cinco minutos tarde, tenés que frenar".

"Yo me quedo en paz porque hablé con la familia, y valoro que mi hija los haya perdonado", concluyó el padre de la joven.