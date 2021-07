Oscar, es uno de los vecinos afectados por el cierre del Comedor del B° Chanico Navarro, en este sentido, contó que desde que sufrió un accidente laboral, no puedo trabajar y diariamente recibía una vianda del Comedor.

"Ellos me asistieron siempre con una vianda diaria y con pan, yo no tengo un salario fijo, sino que percibo una pensión mínima y no puedo trabajar por un accidente laboral", relató Oscar.

Y continuó: "De lunes a sábados tenía mi vianda diaria y estoy muy apenado de que una persona tan responsable como Blanca Melín, se le nieguen los insumos para continuar la terea".

Asimismo, explicó que cuando podía trabajar, no necesitaba de un palto de comida, "pero ahora no puedo".

"Hay personas que van a cumplir horario y a fin de mes tiene el sueldo, yo sin embargo, me ganaba el peso trabajando, pero ahora no puedo", agregó el vecino del B° Chanico Navarro.

Y concluyó: "Estoy completamente agradecido por la gente que trabaja acá en el comedor y me acercan un plato de comida".